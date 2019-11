Ben Affleck | alcolismo e sport nel nuovo film “Tornare a vincere”

Ben Affleck protagonista del prossimo film di Robert Rodriguez - : Niccolò Sandroni Ben Affleck non sembra volersi fermare nonostante gli scandali e gli insuccessi. Il suo prossimo film sarà un intenso thriller diretto da Robert Rodriguez Ben Affleck torna protagonista di un film per la regia di Robert Rodriguez, si chiama Hypnotic ed è un thriller inteso, il genere di storie in cui da sempre l’attore mostra il meglio di sé. Tolto il costume di Batman per Ben Affleck continuano gli impegni. La sua ...

Ben Affleck ancora ubriaco e barcollante a una festa di Halloween : “È successo - è stato un errore”. Con lui c’è l’ex moglie : “E’ successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada“. Così Ben Affleck ha commentato la ricaduta nell’alcolismo che ha avuto qualche giorno fa, quando è stato immortalato dal sito Tmz ubriaco e barcollante a una festa di Halloween a Los Angeles, dopo un anno di sobrietà. Nelle foto di Tmz, il divo indossa una maschera, cammina barcollando e usa un’auto parcheggiata in strada come sostegno, prima di ...

Ben Affleck ricade nell'alcolismo e chiede aiuto all'ex moglie : "Ho sbagliato - ma non mollo" : “Ho commesso un errore, ma continuo a lottare”. Ben Affleck, dopo un anno di sobrietà, ricade nell’alcolismo e viene fotografato ubriaco e barcollante ad una festa di Halloween a Los Angeles. Ad immortalare l’attore è stata la testata Tmz. Dopo la ricaduta, Affleck ha scelto di rifugiarsi a casa dell’ex moglie Jennifer Garner che, anche dopo la fine del matrimonio, gli è rimasta accanto per ...

Ben Affleck di nuovo ubriaco si rifugia da Jennifer Garner dopo il party di Halloween : Uscire da una dipendenza non è facile, e Ben Affleck è momentaneamente ricascato nella trappola dell’alcool. L’attore, 47 anni, che aveva appena festeggiato sui social un anno di sobrietà, ha commesso un passo falso nel weekend quando partecipando a una festa di Halloween a Los Angeles è apparso piuttosto ubriaco come testimonia un video pubblicato dal sito americano TMZ. Una notte da leoni per Ben Affleck Nella clip si vede Ben ...

La notte brava di Ben Affleck - al casinò con una bionda misteriosa : Il travestimento al party di HalloweenIl travestimento al party di HalloweenBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBen Affleck a casa di Jennifer GarnerBarcollante su una sedia, con 20mila dollari di chips in mano. Lo scorso sabato notte, Ben Affleck ha fatto tappa ...

«Combattere contro qualsiasi dipendenza è una lotta lunga e difficile. Per questo motivo, non si è mai veramente ...