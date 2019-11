Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Serena Granato In alcuni nuovi scatti postati sul suo profilo Instagram,è tornata are le sue curve mozzafiato, scatenando così delle nuove critiche Dopo essere tornata nelle vesti di conduttrice a Tù sì que vales,è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prosegue a gonfie vele la sua love-story con il ritrovato coniuge Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, e intanto la showgirl argentina fa parlare di sé per via della sua recente scelta di lasciare l'Italia e volare all'estero, accompagnata dalla sorella Cecilia. Tornata attiva su Instagram nelle ultime ore,cita ha postato delle nuoveseducenti, tra cui una in particolare, che la immortala mentre mostra con fierezza il suoB. Lain questione, che ha fatto incetta di like e commenti, e che fa discutere molto sui ...

trash_italiano : #ChatImprobabili: scontro tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez? ?????? #Parody - IItalians : RT @stazzitta: Ho scritto una cosa su Vice, ha a che fare con l'andare in Tv se non sei Belen Rodriguez. 'Ti preferivo quando eri grassa'… - Italia_Notizie : Belen Rodriguez sfoggia il lato B in foto e il web insorge: 'Non lavori mai' -