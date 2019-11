Belen Rodriguez ipnotizzata a Tú sí que vales | il video

Ecco dove nasce la rivalità tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez : Da qualche giorno impazza il gossip sul presunto litigio tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Dopo il lungo sfogo della compagna di Andrea Iannone è arrivata una frecciatina non troppo velata dell'argentina nei suoi confronti. In tanti si chiedono cosa possa essere successo tra due delle influencer più note del Paese e il settimanale Spy ha cercato di mettere a posto i pezzi di un puzzle che sembra essere piuttosto complicato.\\“Giulia e ...

Belen Rodriguez - per ‘Spy’ sarebbe furiosa con la De Lellis per la frase ‘rovino famiglie’ : Si continua a parlare del gossip del momento che vede protagoniste Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, le quali sarebbero ai ferri corti come testimonierebbero le frecciatine che le due regine dei social si sono scambiate sui social nel corso di queste settimane. Tutto è partito da uno scoop lanciato dal settimanale 'Chi', il quale ha parlato di un flirt tra Belen e Andrea Damante, quando quest'ultimo era ancora fidanzato con la De Lellis. Una ...

Belen Rodriguez sfoggia il lato B in foto e il web insorge : Non lavori mai : Dopo essere tornata nelle vesti di conduttrice a Tù sì que vales, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prosegue a gonfie vele la sua love-story con il ritrovato coniuge Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, e intanto la showgirl argentina fa parlare di sé per via della sua recente scelta di lasciare l'Italia e volare all'estero, accompagnata dalla sorella Cecilia Rodriguez. Tornata attiva ...

Quando l’ha vista con lui…”. Belen Rodriguez e Giulia De Lellis in lite - spuntano nuovi retroscena. E altre persone coinvolte : Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Tra le due sembra ci sia astio ed il messaggio dell’influencer e scrittrice: “Se parlo rovino famiglie” pare fosse destinato proprio alla modella argentina. Nonostante le insistenti voci circolate, nessuna delle due ha voluto confermare ma nemmeno smentire queste notizie. Ed ora il settimanale ‘Spy’ ha riportato alcune informazioni più dettagliate sulla vicenda. ...

#Tusiquevales 6 – Quinta puntata del 16 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Quinta puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La quarta puntata ha ...

Belen in bikini insieme alla sorella Cecilia Rodriguez : Belen e Cecilia sono volate in Spagna per girare uno shooting per la nuova campagna di costumi del brand delle Rodriguez. Gli scatti sono moazzafiato e i follower sono senza fiato davanti a uno scenario sensuale e intrigante. Senza i rispettivi compagni le due Rodriguez stuzzicano i fan. E agli ammiratori che inviano complimenti, Belen replica con un “Gracias”, a cui risponde Stefano De Martino: “De Nada”. Il botta e risposta di coppia è ...

“Ecco cosa ci hanno fatto”. Jade Mega - la sorella di Taylor e l’accusa a Belen e Cecilia Rodriguez : È guerra aperta tra le due coppie di sorella più famose della tv e del gossip, almeno per ora. Parliamo di Jade Mega, al secolo Giada Todesco, è la sorella della più famosa Taylor. Con lei ha progettato una linea di costumi, la Mega Swim. Le due giovani friulane se la devono quindi vedere anche con la concorrenza. E tra i loro competitor ci sono anche Cecilia e Belen, le celebri Rodriguez che hanno fondato il marchio Me-Fui. Fin qui tutto bene, ...

“Belen l’ha rubata alla Rai!”. Caterina Balivo lo svela in diretta. Il retroscena sulla Rodriguez che nessuno conosceva : La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine, è approdata in televisione. Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati, ma pare che sia stata la scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social sia al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle. “Se parlo rovino famiglie”, era stata la risposta di Giulia De ...

Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis : Caterina Balivo dice la sua : Caterina Balivo a Vieni da me si espone sulla presunta querelle tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Nella puntata di oggi di Vieni da me, Caterina Balivo ha parlato di gossip con alcuni suoi ospiti, tra i quali Stefano Dominella. E con loro ha anche affrontato il tema della settimana che più ha acceso gli animi sui media: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono ai ferri corti? Difatti lo sfogo di Sabato scorso fatto dalla popolare influencer ...

Belen - Giulia e i tutorial : Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez : La truccatrice di Belen: Caterina Balivo parla della faida con Giulia De Lellis e difende l’argentina La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis – nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine – è approdata in tv. Caterina Balivo si è occupata del caso a Vieni da me, nel consueto spazio dedicato […] L'articolo Belen, Giulia e i tutorial: Caterina Balivo svela il segreto della Rodriguez proviene da Gossip e Tv.

Regine del sexy. Belen e Cecilia Rodriguez - le ultime foto insieme sono ‘al limite’ : Stanno infiammando il web le foto dello shooting di Belen e Cecilia Rodriguez. Le sorelle sono volate a Tenerife pronte a infiammare gli animi dei fan con lo shooting della collezione Me Fui 2020. Sulla spiaggia, in costume, le pose sexy che hanno regalato ai fotografi sono state riprese anche da chi registra un backstage tramite le loro IG story. I fan sono impazziti. I loro profili social contano tantissimi follower. L’account di Belen ...

Belen Rodriguez - 'like' al post IG di presa in giro alla De Lellis : l'ipotesi lite incalza : Sono giorni che in rete non si parla d'altro che della presunta lite in corso tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: l'ultimo indizio a favore di questa ipotesi, lo ha fornito il blog "Trash Italiano". La soubrette argentina, infatti, ha messo "like" ad un post nel quale l'influencer è stata presa in giro quando su Wikipedia è stata definita una scrittrice. Questo gesto da parte della conduttrice confermerebbe i gossip che circolano su una ...

Giulia De Lellis/ Lo scontro con Belen Rodriguez e un futuro da scrittrice : Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show dopo la pubblicazione de Le Corna stanno bene su tutto, parlerà dello scontro con Belen Rodriguez?

Isola Dei Famosi : Belen Rodriguez pronta a tornare - ma a una condizione : Belen Rodriguez potrebbe tornare all’Isola dei Famosi, ma solo a una condizione. Era il 2008 quando la showgirl argentina prese parte al reality ambientato in Honduras facendosi conoscere dal grande pubblico. All’epoca era fidanzata con Marco Borriello e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo essere arrivata dall’Argentina in Italia. Dopo la fine dello show, dove si classificò seconda, la sua esistenza ...