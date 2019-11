Belen | il lato B da urlo è “ineguagliabile” Tutti pazzi per la nuova foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 16 novembre 2019)Rodriguez è reduce da un viaggio di lavoro a Tenerife. La conduttrice, modella e showgirl argentina è volata alle Canarie insieme alla sorella Cecilia per realizzare la campagnagrafica della lorolinea di costumi da bagno, Me Fui, ma, nemmeno a dirlo, non ha dimenticato di aggiornare i suoi tanti fan di Instragram. Che se fino all’altro giorno si erano abituati a vederla alle prese con tutorial di make up, hanno poi assistito a un tripudio di scatti super sensuali.e Cecilia, che insieme contano circa 13 milioni di follower, hanno davvero alzato la temperatura con le anteprime dello shooting in spiaggia. Belle, bellissime. E con quei corpi e curve mozzafiato hanno regaai fan decine e decine diin bikini minuscoli, anche in pose molto sexy. (Continua dopo la) Che dire, tanto per fare un esempio, dello scatto su una piscina a sfiora con un fantastico ...

leggoit : @brodriguezfans, vacanza da urlo e lato B in evidenza: ma alcuni fan si arrabbiano - NuovoUniverso : Belen in spiaggia con un Lato B da urlo, ma non mancano gli hater - giadinagrisu : RT @tempoweb: #belen e De Martino alle Maldive Con l'amore lievita anche il lato B -