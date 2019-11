Bari | carabiniere con la cocaina nell’auto | arrestato dai colleghi

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) Unè statodai suoiperché trovato in possesso di alcuni grammi di. È successo a Putignano, comune in provincia di, dove il 39enne, che prestava servizio in una caserma del Tarantino, era di passaggio. Durante un controllo di routine i militari di Putignano hanno notato che il loro collega era particolarmente nervoso. Dopo controlli più approfonditi, nella sua auto è stata trovata la sostanza stupefacente e per il 39enne sono scattate le manette ai polsi. L’uomo, secondo quanto riferiscono alcuni media locali, sarebbe anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

