ATP Finals 2019 | Federer-Tsitsipas e Thiem-Zverev | le semifinali con tre rovesci a una

Thiem-Zverev oggi - ATP Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocheranno oggi, sabato 16 novembre, le due sfide valide per le semifinali del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la seconda partita metterà di fronte l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev, nel match che scatterà non prima delle ore 21.00 italiane. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live ...

Federer-Tsitsipas oggi - ATP Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Le ATP Finals di Londra entrano nelle loro fasi decisive con la disputa delle due semifinali, la prima delle quali vedrà di fronte Roger Federer e Stefanos Tsitsipas. Il greco si è qualificato come primo del gruppo Andre Agassi grazie alla vittoria su Daniil Medvedev di Alexander Zverev, il quale con questo successo ha eliminato Rafael Nadal dal torneo e incontrerà ora Dominic Thiem nella seconda semifinale. Il 38enne fuoriclasse di Basilea è il ...

ATP Finals 2019 - oggi le semifinali : Federer-Tsitsipas e Thiem-Zverev. Orari - tv - streaming e programma : Arriva il tempo delle semifinali alle ATP Finals del 2019, con un vento di gioventù a sfidare colui che del torneo è il padrone assoluto. Roger Federer pareva quasi spacciato dopo la sconfitta all’esordio, e invece è risorto stroncando le ambizioni prima di Matteo Berrettini e poi di Novak Djokovic. Lo svizzero affronterà Stefanos Tsitsipas, e con il greco, salvatosi nonostante la sconfitta contro l’eliminato Rafael Nadal, i ...

Tennis - ATP Finals : Alexander Zverev batte Medvedev - va in semifinale ed elimina Nadal : Alexander Zverev è l’ultimo semifinalista delle ATP Finals 2019 di Londra. Missione compiuta per il tedesco che supera in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Con questa vittoria Zverev sancisce anche l’eliminazione di Rafael Nadal, che aveva bisogno del risultato opposto per centrare la qualificazione al turno successivo. La partita si mette subito bene per Zverev, che ...

Federer-Tsitspias - Semifinale ATP Finals 2019 : programma - orari e tv : Si giocheranno domani, sabato 16 novembre, le due sfide valide per le semifinali del torneo di singolare delle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: la prima partita metterà di fronte l’elvetico Roger Federer e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, nel match che scatterà non prima delle ore 15.00 italiane. Chi vince passa alla finalissima, chi perde va a casa. La sfida sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in streaming ...

ATP Finals 2019 - calendario semifinali : date - programma - orari e tv : Si giocheranno domani, sabato 16 novembre, le semifinali, due di singolare e due di doppio, alle ATP Finals di Londra, in Inghilterra: scenderanno in campo in maniera alternata le coppie del torneo di doppio ed i protagonisti del torneo di singolare. Si parte con un doppio, con lo stesso schema dei gironi scorsi. Le quattro sfide saranno visibili in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la ...

ATP Finals – Zverev batte Medvedev e vola in semifinale : Nadal eliminato a Londra : Zverev in semifinale: Medvedev piegato in due set, Nadal eliminato a Londra E’ Zverev l’ultimo semifinalista delle ATP Finals. Il tennista tedesco ha mandato oggi al tappeto il rivale russo Medvedev in due set, col punteggio di 6-4, 7-6, dopo un’ora e 20 minuti di gioco. Zverev vola dunque al secondo posto del Gruppo Agassi, alle spalle solo di Tsitsipas e si assicura l’accesso in semifinale. Niente da fare dunque ...

LIVE Zverev-Medvedev 6-4 7-6 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il tedesco vince - va in semifinale ed elimina Nadal! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.32 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 7-4 La chiude con un ace Zverev dopo un’ora e un quarto! Il tedesco è di nuovo in semifinale ed elimina Rafael Nadal! 6-4 Rovescio sul nastro di Medvedev, due match-point. 5-4 Gran volée smorzata di rovescio di Medvedev. 5-3 Doppio fallo di Medvedev! 4-3 Prima vincente di Zverev. 3-3 Dritto vincente di Zverev. 2-3 ...

LIVE Zverev-Medvedev 6-4 5-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il tedesco si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto vincente di Medvedev. 15-0 Risposta di dritto in rete di Zverev. 5-5 Smash di Zverev, non controlla di dritto Medvedev. 40-30 Rovescio lungo a campo spalancato di Zverev. 40-15 Dritto in rete di Medvedev. 30-15 Ace di Zverev. 15-15 Dritto lungo di Medvedev. 0-15 Gran risposta di Medvedev. 4-5 Rovescio lungo di Zverev, Medvedev si salva. A-40 Gran dritto di Medvedev. 40-40 Medvedev ...

LIVE Zverev-Medvedev 6-4 2-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il tedesco si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Passante di dritto steccato da Zverev. 2-2 Prima vincente di Zverev. 40-15 Serve & volley vincente di Zverev. 30-15 Appoggia il dritto a rete Zverev dopo un gran dritto. 15-15 Doppio fallo di Zverev. 15-0 Rovescio vincente di Zverev. 1-2 Risposta di dritto lunga di Zverev. 40-0 Attacca di dritto Medvedev, non controlla Zverev. 30-0 Dritto in rete di Zverev. 15-0 Prima vincente di ...

LIVE Zverev-Medvedev 6-4 1-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : il tedesco si aggiudica il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente di Medvedev. 1-1 Altra prima vincente di Zverev. 40-0 Servizio e dritto vincente di Zverev. 30-0 Prima vincente di Zverev. 15-0 Gran prima di Zverev. 0-1 Risposta di rovescio lunga di Zverev. 40-15 Dritto lungo di Zverev. 30-15 Passante di rovescio lungo di Medvedev. 30-0 Rovescio lungo di Zverev. 15-0 Ace di Medvedev ma Zverev protesta senza successo perché il pubblico ha ...

LIVE Zverev-Medvedev 4-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - il tedesco subito avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e volée di dritto vincente di Zverev. 30-15 Gran risposta di rovescio di Medvedev. 30-0 Smash vincente di Zverev. 15-0 Ace di Zverev. 4-3 Ace di Medvedev. 40-15 Dritto largo di Zverev. 30-15 Prima vincente di Medvedev dopo un suo errore. 15-0 Gran prima di Medvedev. 4-2 Altro ace di Zverev. 40-15 Ace di Zverev. 30-15 Volée di dritto vincente di Zverev. 15-15 Lob di dritto di ...

LIVE Zverev-Medvedev 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - il tedesco subito avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace di Zverev. 30-15 Volée di dritto vincente di Zverev. 15-15 Lob di dritto di Zverev e tweener in rete di Medvedev. 0-15 Passante di rovescio largo non impossibile di Zverev. 3-2 Rovescio lungo di Zverev. 40-30 Ace di seconda di Medvedev! 30-30 Altro ace di Medvedev. 15-30 Ace di Medvedev. 0-30 Passante di dritto vincente di Zverev. 0-15 Volée di dritto larga di Medvedev. 3-1 Prima ...

LIVE Zverev-Medvedev 2-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - il tedesco subito avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Passante di rovescio in rete di Zverev dopo una palla corta assurda di Medvedev. 2-0 Risposta di dritto lunga di Medvedev. 40-15 Zverev para a rete di dritto il passante di Medvedev. 30-15 Doppio fallo di Zverev. 30-0 Prima vincente di Zverev. 15-0 Prima vincente di Zverev. 1-0 Dritto in rete di Medvedev, subito break Zverev. 30-40 Dritto in rete di Medvedev dopo un lungo scambio, palla ...