ArcelorMittal | Il governo ha preso in giro i grandi produttori di acciaio

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

EX ILVA - AD ArcelorMittal : 'RECESSO IN CORSO'/ Attacco al Governo 'Noi presi in giro' : Ex ILVA, ARCELORMITTAL netto: 'Chiusura in corso, l'azienda ha deciso'. Governo, Mise non riconosce il diritto di recesso.

Ex Ilva - ArcelorMittal comunica al governo il piano di sospensione. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari - gravissimo” : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

ArcelorMittal annuncia ai sindacati : «Spegniamo l’altoforno». L’ira del governo : Entro il 12 dicembre il primo stop. Bentivogli: «Ilva, situazione drammatica. Basta tatticismi della politica»

Ex Ilva - altro schiaffo di ArcelorMittal al governo : altiforni spenti già a gennaio : Arcelor Mittal insiste nel suo disimpegno da Taranto e ha comunicato ai sindacati il piano di fermata degli impianti del siderurgico. L’ad Lucia Morselli ha incontrato i sindacati e comunicato un piano di chiusure degli impianti. Si parte con l’altoforno 2 il 13 dicembre, l’altoforno 4 il 30 dicembr

ArcelorMittal - Conte : il governo rischia di cadere? Non scherziamo : Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non vede rischi per la tenuta del governo nella vicenda dell'ex Ilva di Taranto. “Ma cosa dite mai: di fronte a queste sfide, il governo rischia di cadere? Suvvia, ma scherziamo!”, ha detto Conte, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla stabilità dell'esecutivo alla luce della vertenza con ArcelorMittal. Il premier ha parlato al termine del suo intervento all'università di Camerino, in ...

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

ArcelorMittal - la minaccia di Di Maio : se torna lo scudo governo a rischio : Il leader 5 Stelle e la stoccata al presidente del Consiglio Conte. I sospetti di una parte dei pentastellati: Luigi cerca il casus belli

EX ILVA - ArcelorMittal DEPOSITA ATTO RECESSO/ Conte vs M5s - appello Salvini a Governo : Ex ILVA, ARCELORMITTAL DEPOSITA ATTO per il RECESSO. Scontro tra M5s e Conte, Salvini al Governo: 'Scudo penale o nessuno investirà di noi'.

ArcelorMittal - governo in alto mare. Le controproposte di Conte e le tensioni M5s su scudo penale : Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti parlamentari, ha inviato ad Arcelor Mittal le controproposte del governo affinche' si riprenda la trattativa sull'ex Ilva. Tra queste anche la possibilita' di uno scudo penale, oltre alla revisione del contratto d'affitto e alla eventualita' della cassa integrazione per i lavoratori. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta. Anzi, i legali di Arcelor Mittal ...

Il governo valuta il sì allo scudo penale se ArcelorMittal farà rientrare gli esuberi : Spazzare via qualsiasi ipotesi di esuberi, sedersi al tavolo a trattare e il governo sarebbe pronto a ripristinare subito uno scudo penale che abbia, però, validità erga omnes. Ma in cambio ArcelorMittal dovrebbe garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avrebbe ribadito la linea seguita dal governo ad alcuni esponenti della maggioranza. Lo riferiscono fonti parlamentari all'AGI. ...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo