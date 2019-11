Anziano ferito alla testa e all' addome a colpi di pistola | arrestato il figlio nel

Milano - la sfida dell’ergastolano in permesso che ha ferito l’Anziano : “C’erano telecamere?”. Gip : “Rapina per gusto di saper delinquere” : “Vorrei piuttosto fare una domanda, cioè ‘ci sono le telecamere in quel posto?’, lì è la prova, nelle telecamere, per il resto non posso dire niente”. È la domanda di sfida che ha fatto al giudice durante l’interrogatorio Antonio Cianci, l’ergastolano sabato durante il giorno di permesso ha tentato di uccidere un anziano, all’ospedale San Raffaele a Milano. Come si legge nell’ordinanza cautelare firmata dal ...