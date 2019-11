Antonio Conte e la lettera intimidatoria La moglie | Una bufala | a valanga

Paura per Antonio Conte. Ecco cosa è successo… : Antonio Conte minacciato con un proiettile e una lettera anonima. Le forze dell’ordine stanno indagando. Tanta Paura per Antonio Conte, allenatore dell’Inter, che ha ricevuto un proiettile in busta qualche giorno fa insieme a una lettera anonima che conteneva una serie di minacce. Il tecnico salentino ha chiamato le forze dell’ordine e ha sporto denuncia contro ignoti, depositando la busta ricevuta. Secondo il Corriere ...

Antonio Conte minacciato : proiettile in una busta - rafforzata la vigilanza : Paura per Antonio Conte. Minacce e una busta con all'interno un proiettile hanno fatto scattare la 'vigilanza dinamicà (il livello più basso di tutela) per l'allenatore...

Busta con proiettile ad Antonio Conte : 10.43 Minacce e una Busta con all'interno un proiettile hanno fatto scattare la 'vigilanza dinamica' (il livello più basso di tutela) per Antonio Conte,allenatore dell'Inter. Lo scrivono Corriere della Sera e Il Giorno,secondo i quali la Busta sarebbe giunta "qualche giorno fa". A chiamare le forze dell'ordine è stato lo stesso Conte, che ha sporto denuncia contro ignoti. Da quanto riportato non esisterebbe alcuna frase,nelle minacce, che ...

Antonio Conte - proiettile in una busta per l'allenatore dell'Inter : è sotto vigilanza : Paura per Antonio Conte. Minacce e una busta con all'interno un proiettile hanno fatto scattare la 'vigilanza dinamicà (il livello più basso di tutela) per l'allenatore...

Busta con proiettile ad Antonio Conte : l'allenatore dell'Inter sotto vigilanza : Nella lettera anonima inviata all'allenatore nerazzurro, oltre alla pallottola, vi erano anche alcune minacce

Busta con minacce e proiettili ad Antonio Conte - rafforzata vigilanza : minacce e una Busta con all’interno un proiettile hanno fatto scattare la ‘vigilanza dinamica’ (il livello più basso di tutela) per l’allenatore dell’Inter Antonio Conte. Lo riportano oggi Corriere della Sera e Il Giorno.Dopo la misura decisa dalla Prefettura di Milano, pattuglie di polizia e carabinieri passeranno in strada con più frequenza intorno allo stabile di Milano dove vive l’allenatore, ...

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha ricevuto una busta con un proiettile - la sua casa e la sede dell’Inter verranno pattugliate da polizia e carabinieri : Qualche giorno fa l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha ricevuto una busta con una lettera anonima piena di minacce e un proiettile, scrive il Corriere della Sera. Conte ha sporto denunciato contro ignoti; il palazzo di Milano dove abita e la

Antonio Conte - “l’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta con un proiettile” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

Antonio Conte - “l’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta contenente un proiettile” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

Antonio Conte - “l’allenatore dell’Inter ha ricevuto una busta contenente un proiettile e una lettera svariate minacce” : Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha ricevuto una lettera anonima Contenente minacce e un proiettile. A dare la notizia è il Corriere della Sera. L’ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha denunciato subito tutto alle forze dell’ordine. Da un primo esame della lettera e del Contenuto, sembrerebbe trattarsi del gesto di un mitomane: ecco perché è stato attivato un livello di sorveglianza “blando” con ...

CorSera : minacce e un proiettile per Antonio Conte. Va sotto vigilanza : Sul Corriere della Sera un brutto episodio capitato ad Antonio Conte. L’allenatore interista si è visto recapitare a casa una lettera anonima con una serie di minacce e anche un proiettile. E’ stato lui stesso ad avvertire le forze dell’ordine e a sporgere denuncia contro ignoti. Ora, per lui, è stata prevista una vigilanza “blanda” con pattugliamenti di polizia e carabinieri sotto casa sua e nei dintorni degli ...

Proiettile in busta ad Antonio Conte : vigilanza per l’allenatore dell’Inter : Milano, busta anonima per il tecnico dell’Inter. Pattugliamenti sotto la sua abitazione e alla sede della società

Inter – Antonio Conte non nasconde la sua gioia - la dedica post vittoria è dolcissima : “a mia figlia” : Antonio Conte soddisfatto e felice dopo la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico nerazzurro al termine del match Ottima rimonta dell’Inter oggi pomeriggio nell’anticipo della 12ª giornata: i nerazzuri hanno battuto l’Hellas Verona, portando a casa tre preziosi punti e regalando una grande soddisfazione ad Antonio Conte: “siamo felici perché 31 punti dopo 12 partite sono un bel ...

Antonio Conte - sfogo e vittoria : l'Inter torna sul mercato - due grossi nomi a gennaio : Lo sfogo di Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions con il Borussia Dortmund, sembra aver attivato l'Inter per soddisfare le richieste del tecnico per rinforzare la rosa. In casa Inter è andato in scena un confronto con la dirigenza al completo nel centro sportivo di Appiano Gentile, scrive la