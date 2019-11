Antonello Falqui | morto il padre del varietà italiano

Fonte : gqitalia

(Di sabato 16 novembre 2019) Conscompare uno dei pionieri della televisione italiana, ildel. «Sono partito per un lungo viaggio - è il post apparso sui suoi profili Facebook e Twitter - potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla chiesa di Sant'Eugenio in viale Belle Arti a Roma». C'è da giurare che saranno tantissimi ad accorrere per l'abbraccio a uno dei personaggi che più hanno segnato non solo un'epoca della tv, ma un pezzo della vita italiana.è stato l'ideatore di trasmissioni (allora non si diceva format) popolarissime come Studio Uno e Canzonissima. Con, e accanto a lui, tanti volti e protagonisti dello spettacolo, dell'intrattenimento, della musica, da Mina a Walter Chiari, da Paolo Panelli e Bice Valori a Franca Valeri e le gemelle Kessler negli Anni Sessanta. Maha segnato un genere della tv italiana dagli anni del boom ...

