Anticipazioni Una Vita | nuova settimana | puntate 17-22 novembre

Una storia da cantare - De André - Anticipazioni e ospiti prima puntata : diretta dalle 21.25 : prima puntata di Una storia da cantare, serie di tre appuntamenti da sabato sera dedicata a tre grandi nomi della musica d'autore italiana. Si parte questa sera, sabato 16 novembre, con Fabrizio De André raccontato in musica, ricordi e racconti da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri con ospiti e momenti speciali, rigorosamente in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli. Una storia da cantare: De André, gli ospiti Grande ...

Il Paradiso delle Signore 4 Anticipazioni : arriva una nuova Venere! : Al Paradiso delle Signore ci sono sempre tante novità e piacevoli scoperte: l’arrivo di Rocco (Giancarlo Commare), cugino di Salvatore (Emanuel Caserio), è riuscito ad attutire la mancanza di Tina (Neva Leoni) e Antonio Amato (Giulio Corso). La semplicità di Rocco Amato è spesso messa in evidenza dai suoi modi di fare rozzi e dai suoi pensieri di “basse pretese”: una moglie da sposare e un piatto di pasta che non deve mai ...

Una Vita - Anticipazioni : l'Alvarez Hermoso intento a porre fine alla sua esistenza : Nelle puntate italiane dello sceneggiato Una Vita, in programmazione prossimamente per via della differenza di messa in onda dalla Spagna all'Italia, accadranno degli avvenimenti molto tragici. Le anticipazioni rivelano che tutto avrà inizio dall’uscita di scena di Trini Crespo che morirà sotto lo sguardo di Celia per un’insufficienza respiratoria. Quest’ultima, dopo aver assistito al decesso della sua migliore amica, diventerà sempre più ...

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 novembre : una condanna a morte : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Donna Francisca pronta ad agire contro Severo, Maria sempre più addolorata Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda prossima settimana, Donna Francisca non ha le prove che andrebbero a confermare la colpevolezza di Severo nell’attentato, ma sentenzia comunque la condanna a morte dell’uomo. La Montenegro chiede, a questo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 17 novembre 2019 : anticipazioni puntata 878 e 879 di Una VITA di domenica 17 novembre 2019: Flora è ancora infuriata con Peña per la sua decisione di trasferirsi in Africa, ma lui non cambia idea. Venancio evidenzia un interesse particolare per Susana ma, quando Rosina insinua qualcosa, la sarta si mette sulla difensiva pur apparendo lusingata. Carmen sorprende Raul mentre tenta di vendere per strada una statuina sottratta in casa di Samuel e, con dolcezza, ...

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre : un omicidio e una partenza : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Telmo pronto a tutto, Gutierrez viene ucciso Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, il priore Espineira chiede a Samuel di diventare suo alleato, al fine di sottrarre insieme l’eredità dei Marchesi di Valmez a Lucia. Di fronte alle continue bugie di Alicia, Telmo chiede a […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre: un omicidio e una partenza proviene ...

Una Vita Anticipazioni 15 novembre 2019 : Telmo proteggerà Lucia a ogni costo : Flora pensa che Peña voglia chiederle di diventare sua moglie. Intanto, Telmo cerca di sottrarre Lucia dalle grinfie di Samuel.

Una Vita Anticipazioni : SERVANTE - terribile scoperta su PACIENCIA : Nelle puntate della telenovela Una Vita andate in onda di recente, il simpatico SERVANTE Gallo (David V. Muro) è scampato alla morte; nonostante un’improvvisa e devastante polmonite, il portinaio è riuscito infatti a guarire, guadagnando come “premio” lo spettacolo teatrale scritto da Leonor Hidalgo (Alba Brunet) sulla storia d’amore (giudicata peccaminosa all’epoca) tra le giovani Helyodora e ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una maledizione mette a rischio le nozze di Lolita e Antonito : Lolita è molto legata alle tradizioni e teme che contravvenire a queste regole, seppur arcaiche, possa scatenare la sfortuna.

Una Vita Anticipazioni : IÑIGO e le scommesse clandestine! : È da un po’ di tempo che IÑIGO Barbosa (Xoan Forneas) non combina più guai; le cose sono però destinate a cambiare nelle prossime puntate italiane di Una Vita, visto che il ragazzo comincerà a mentire alla sua amata Leonor Hidalgo (Alba Brunet) per scommettere, indisturbato e clandestinamente, sui combattimenti di boxe. Ovviamente, tutto ciò sarà l’inizio di una nuova storyline della telenovela. Ecco le anticipazioni! Una Vita, news: ...

Una Vita Anticipazioni 15 novembre 2019 : Lucia è in grave pericolo : Flora pensa che Peña voglia chiederle di diventare sua moglie. Intanto, Telmo cerca di sottrarre Lucia dalle grinfie di Samuel.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 novembre 2019 : Adelaide preoccupata per una strana telefonata : Adelaide riceve una preoccupante telefonata dal direttore della sua banca. Riccardo ha spostato dei fondi negli Stati Uniti.

Anticipazioni Una Vita al 1° dicembre : Telmo pensa che i quadri dell'Alday siano falsi : Gli intrighi di Samuel Alday continueranno a tenere banco anche nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 25 novembre al 1° dicembre. In tale periodo, infatti, l'ex marito di Blanca proverà ad elaborare una nuova strategia per convincere Lucia a fidarsi di lui ma, ancora una volta, Padre Telmo non resterà a guardare. Per tale ragione si preparerà a compiere una nuova mossa per aprire gli occhi alla Alvarado, facendole capire che Samuel è ...

Anticipazioni 'Una vita' fino al 22 novembre : Pena parte per il Sud Africa : Arrivano le nuove Anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un'immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi del 900 chiamato Acacias 38. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 novembre 2019. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sulle indagini condotte da Telmo per scoprire le malefatte di Samuel, sulla partenza di Pena da ...