Animali come figli | il giudice deciderà a chi assegnarli in caso di divorzio dei padroni

Come risparmiare sui prodotti per i nostri Animali : Se hai un cane o un gatto in casa, o magari un acquario con dei pesci, sicuramente ti sarai resa conto della spesa che devi affrontare ogni mese per acquistare tutto il necessario per il benessere dei tuoi amati animali. Comprare crocchette, scatolette, mangimi, cucce e guinzagli può essere molto costoso, ma solo se non sai Come risparmiare! animali di casa: Come risparmiare Non riesco nemmeno ad immaginare una vita senza un cane o un gatto: ...

Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Il 44% dei possessori di un animale domestico lo ritiene un affetto importante, e il 37% addirittura lo considera quasi come un figlio, uno di famiglia; anzi, il 17% ritiene addirittura di essere più compreso da lui che dai proprio parenti più vicini. Il 75% pensa inoltre che il proprio gatto o cane meriti solo il meglio nella scelta dei prodotti, e il 71% degli intervistati si affida, per lui, alle ...

Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio (2) : (Adnkronos) – L’impegno del Comune di Venezia dedicato agli amici a 4 zampe è a 360 gradi. A dicembre inizieranno ad esempio i lavori del nuovo canile di San Giuliano, che sarà realizzato in un’area di quasi 4.500 metri quadri all’estremità nord-est del parco per una spesa di 1,4 milioni di euro, che potrà ospitare sino a un centinaio di Animali. Crescono intanto in città le ‘aree cani”, arrivate ormai ...

Sea of Thieves : 153 giocatori hanno chiamato i propri Animali da compagnia come il produttore esecutivo del gioco : La prossima settimana Rare pubblicherà una serie di contenuti per Sea of Thieves dedicati ad Halloween, ma nel frattempo lo studio di sviluppo ha pubblicato alcune interessanti e bizzarre statistiche riguardo la sfera degli animali da compagnia presenti all'interno del gioco.Partiamo con i nomi: non sorprende che molti dei nomi dati alle scimmie ed ai pappagalli derivino da personaggi di film di animazione. I primi due posti sono occupati da ...

Bari - comunità per minori come una casa degli orrori : cibo scaduto - docce fredde - Animali smembrati : Indagine della Guardia di Finanza su una struttura del Barese: Gli ospiti venivano segretati per giorni nelle loro stanze, ai più agitati venivano somministrati calmanti, anche già scaduti. Due persone indagate per maltrattamenti: la direttrice e un educatore. Quest'ultimo in un'occasione avrebbe picchiato un giovane e versato in testa il cibo che aveva rifiutato.Continua a leggere

Milano - migliaia di Animalisti in piazza con l’On. Brambilla : “Cani e gatti come membri della famiglia e fisco leggero” : La rapida approvazione della pdl Brambilla che consente l’iscrizione degli animali nella famiglia anagrafica, la riduzione degli oneri fiscali a carico dei proprietari e un serio impegno per la tutela dei diritti degli animali, tutti, e in particolare il rapporto con quelli d’affezione. Sono le principali richieste di chi ha partecipato alla manifestazione “I nostri animali: una questione di famiglia”, che si è tenuta oggi a Milano, promossa ...

Gli italiani amano gli Animali domestici davvero “come un figlio” : Gli italiani amano il proprio animale domestico al punto da considerarlo un figlio. È così per il 71% degli intervistati per un sondaggio realizzato da Amazon in occasione del lancio del concorso Amazon Pet Star 2019. Lo studio, effettuato su 1500 proprietari di animali domestici in tutta Italia, ha rivelato che i proprietari di animali domestici farebbero di tutto pur di rendere felici i propri pet: il 64% degli intervistati dichiara di ...