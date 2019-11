Ancora acqua alta a Venezia | costa il Mose non basta per salvarla

Venezia - è Ancora emergenza acqua alta : 8.50 Continua l'emergenza acqua alta, a Venezia. Il centro maree del Comune ha fatto sapere che il livello dell'acqua si manterrà ancora per diverso tempo su valori elevati. Il prossimo picco alle 11.55 è previsto di 115 cm. Per domani è prevista una marea sui 140 cm alle 11.20. Oggi si recheranno in visita a Venezia il presidente del Senato, Casellati, e il ministro dell'Interno, Lamorgese. Tutte le scuole, nonché molti uffici e negozi ...

Ancora maltempo sull'Italia. Sarà un weekend di piogge e acqua alta : L'Italia vivrà un altro weekend difficile per quanto riguarda il maltempo che imperverserà in molte zone del Paese. Un brusco cambio delle temperatura, già in corso da diversi giorni, ha causato l'avvento delle prime nevicate al nord e nuovi disagi in altre Regioni. E si attende Ancora "acqua alta" in laguna. Condizioni di brutto tempo nel weekend, a causa di un altro vortice ciclonico che risalirà dal cuore della Tunisia ...

Acqua alta Venezia : 113 cm alle 10 : 30 - ma “non siamo Ancora usciti dall’emergenza” [FOTO] : Si è fermato a 113 centimetri alle ore 10:30, rilevati alla Punta della Salute, il picco della marea di stamani a Venezia. Il bel tempo e l’assenza di vento hanno scongiurato una massima prevista di 120 centimetri. Ora l’onda di marea è in calo. “Non siamo ancora usciti dall’emergenza, avremo ancora ore di alta marea che comporterà ulteriori danni“: lo h dichiarato Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, Belle ...

Acqua alta - Venezia è in ginocchio : le sirene suonano Ancora - grande preoccupazione per la sciroccata di Venerdì 15 : L’Acqua alta a Venezia è un fenomeno meteorologico sempre più frequente. Il picco di +187cm di ieri sera, oltre a sfiorare il record storico di sempre dell’alluvione della disastrosa alluvione del 4 novembre 1966 (+194cm), conferma il trend degli ultimi anni con un brusco aumento della frequenza di fenomeni eccezionali nella Laguna. Infatti nella classifica delle dieci più alte maree della storia Veneziana, abbiamo ben due episodi ...

Venezia - l'acqua alta e il Mose che Ancora non funziona : a che punto siamo : Della difesa di Venezia si parla dal 1966, dopo la tragica alluvione che portò l'acqua alta al picco record di 194 cm. I...

Venezia - l’acqua sale Ancora : superato il metro e mezzo - seconda misura più alta nella storia : Maltempo a Venezia: continua a salire il livello dell'acqua nella laguna, peggiorato dallo scirocco che soffia sulla città nelle ultime ore. La stima per le 23 di questa sera è di un metro e settanta centimetri sopra il medio mare, la seconda misura più alta della storia.Continua a leggere