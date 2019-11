Amici 19 vs Sanremo Giovani | sfida a distanza tra i cantanti di Amadeus e quelli di Maria

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) Strano, ma vero.controDe Filippi il sabato pomeriggio, seppure ae in due fasce orarie diverse. Ovviamente i rapporti tra il neo direttore artistico del prossimo Festival Die la conduttrice e ideatrice del talent di Canale 5 sono ottimi, ma sarà interessante vedere ogni sabato pomeriggio passare in rassegna le nuove leve della canzone italiana. Infatti da oggi e per quattro appuntamenti, fino al 7 dicembre, a “Italia Sì” condotta da Marco Liorni su Rai Uno dalle 16:40, saranno presentati i 20 semifinalisti del contest. Solo dieci di loro nella serata finale del 19 dicembre – in prima serata su Rai Uno e condotto sempre da Liorni – potranno concorrere per aggiudicarsi i cinque posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Areae, di diritto, la ...

