Amici 19 | prima puntata di sabato 16 novembre 2019 in diretta

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 16 novembre 2019) Maria De Filippi -Riapre la scuola didi Maria De Filippi con il primo speciale delpomeriggio su Canale 5. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri.19: anticipazioniDalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce ladeldi19. Si procede con la formazione della nuova classe, che dà ufficialmente il via alla nuova edizione. Ad assegnare i banchi saranno come sempre le due commissioni: per il canto Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e la new entry Anna Pettinelli al posto di Alex Britti; per il ballo confermati Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Nel corso dello speciale, la De Filippi accoglierà in studio il vincitore in carica di, ...

matteosalvinimi : Il 26 gennaio spero vada a finire come è finita in Umbria. È risaputo: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi VIN… - fabiofabbretti : *** #Amici19: la prima puntata di sabato 16 novembre 2019 in diretta minuto per minuto su - Vivian96129825 : RT @4everAnnina: I #veneziani sono meravigliosi! Non si abbatteranno, dopo lo sgomento e troveranno, addirittura, il modo di sorridere. Ho… -