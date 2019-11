AMA | arrivano 60 nuovi compattatori

Fonte : romadailynews

(Di sabato 16 novembre 2019) Obiettivo dello sforzo economico è una raccolta più efficiente Roma – Ama rende noto in un comunicato che 60, pari ad un terzo del numero oggi presente, arriveranno in vari scaglioni entro il primo trimestre del 2020. La nota di Ama “Gia’ il prossimo mese, grazie allo sblocco delle consegne effettuato dal nuovo Amministratore Unico di Ama S.p.A., entreranno in servizio 25, con ulteriori 35 in arrivo entro il primo trimestre 2020, per un totale di 60 mezzi: circa un terzo in piu’ della flotta pesante attualmente a disposizione. Questimezzi garantiranno servizi di raccolta ancora piu’ efficienti”. “La municipalizzata capitolina per l’ambiente- spiega la nota- e’ fortemente impegnata in azioni di ottimizzazione della manutenzione interna ed esterna della propria flotta. Questa ...

