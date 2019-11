Allerta Meteo | pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 17 Novembre | i

Allerta Meteo Venezia : domani messe domenicali sospese a San Marco e chiusi tutti i musei - eccetto Correr : domani, domenica 17 novembre, viste le previsioni che parlano di un’acqua alta eccezionale, saranno sospese le messe domenicali nella basilica di San Marco e in alcune altre chiese Veneziane. In particolare, nella basilica di San Marco saranno celebrate le messe delle 7, delle 8, delle 9 e delle 18.45, mentre saranno sicuramente annullate le messe delle 10.30 e delle 12. Lo annuncia il patriarcato, spiegando che le condizioni obbligheranno ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Maltempo - ancora temporali e il Po fa paura : Allerta Meteo in molte regioni - l’elenco completo : Una perturbazione atlantica sta interessando l’Italia portando condizioni di generale Maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su tutto il Paese. Situazione critica in Toscana, ma anche a in provincia di Pordenone. Prorogate le allerte meteo in Lazio e Campania. L'allarme della Coldiretti: "Livello del Po salito di 1,5 metri in 24 ore".Continua a leggere

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Allerta Meteo Lazio : per le prossime 18-24 ore precipitazioni diffuse - forte vento e mareggiate : Il Centro funzionale regionale rende noto che “il dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, sabato 16 novembre, e per le successive 18-24 ore si prevede sul Lazio il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani codice rosso e arancione per forte maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Emilia Romagna Allerta Meteo : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità valida dalle 12:00 del 16 novembre 2019 fino alle 00:00 del 18 novembre 2019 : Allerta ROSSA per piene dei... L'articolo Emilia Romagna Allerta Meteo proviene da Rete Meteo Amatori.

Toscana Allerta Meteo 16/17 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La protezione civile regione Toscana ha emesso un avviso di criticità di livello arancione valido dalle ore 18.00 Sabato, 16 Novembre 2019 alle ore 23.59 Domenica, 17 Novembre 2019. ZONE DI Allerta RISCHIO TEMPI CRITICITÀ A2... L'articolo Toscana Allerta Meteo 16/17 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo Toscana : nuova criticità arancione dalle 18 : Ancora un codice arancione per piogge, temporali, vento forte e mareggiate che interessa tutta la Toscana ad eccezione del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale, con decorrenza dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, per rischio idrogeologico e successivamente idraulico. La durata è prevista fino 12 o alla mezzanotte di domani, domenica 17, a seconda delle aree e dei fenomeni ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità gialla per la giornata di domenica : Allerta maltempo, in particolare Allerta gialla per domani 17 novembre 2019 in seguito dell’ondata di maltempo ancora in corso che sta interessando l’Abruzzo. Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore, ha provveduto ad emettere per la giornata di domani, domenica 17 novembre 2018, un’Allerta gialla per rischio idraulico diffuso sulle zone interne della ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : confermato pre-allarme a causa della neve : Nuovo vertice questa mattina (16 novembre) della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme (Bravo – arancione), il terzo su una scala di quattro. Alla luce della nuova perturbazione che raggiungerà questa notte l’Alto Adige (limite delle nevicate in crescita fra 1.200 e 1.700 metri), è ...

Allerta Meteo Campania : criticità prorogata fino a domani sera : La Protezione civile della Campania ha prorogato l’avviso di criticità Meteo attualmente in vigore con scadenza alle 20 di stasera, fino alla stessa ora di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la regione. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla nel Levante da mezzanotte : Continua la lunga fase instabile che, pur con qualche pausa, da circa un mese interessa la Liguria. Dopo le piogge e i temporali delle scorse ore sono attese nuove precipitazioni, anche nevose nelle zone interne, dalla serata di oggi fino alla mattinata di domani, domenica 17 novembre. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha così emanato una Allerta gialla per piogge diffuse dalla mezzanotte di oggi alle ...

Allerta Meteo Sardegna : forti temporali e raffiche di vento per le prossime 18 ore : Nuovo avviso della Protezione civile della Sardegna per condizioni Meteo avverse. Dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive diciotto ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni a carattere convettivo a partire dai settori meridionali e in rapida estensione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Insieme ai rovesci e temporali saranno possibile forti raffiche di vento. Su ...