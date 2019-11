Allerta Meteo | il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia | freddo e

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di unche nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, 68mm a Pignataro Maggiore, 66mm a San Pietro Avellana, 63mm a Caiazzo, 58mm a Faicchio, 56mm ad Alife e Castel San Vincenzo, 47mm ad Agnone, 44mm a Sepino, 43mm a Ischia, 42mm a Isernia, 40mm a Teano, 39mm a Napoli, 35mm a Puccianiello, 34mm a Cervaro, 28mm a Campobasso. Piove anche in Sardegna dove fa anchecome se fossimo in pieno inverno: a Cagliari sono caduti 10mm di pioggia e abbiamo appena +10°C in pieno giorno. Nevica a quote medie ...

