Allerta Meteo Abruzzo | criticità gialla per la giornata di domenica

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019)maltempo, in particolareper domani 17 novembre 2019 in seguito dell’ondata di maltempo ancora in corso che sta interessando l’. Il Centro Funzionale d’della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore, ha provveduto ad emettere per ladi domani,17 novembre 2018, un’per rischio idraulico diffuso sulle zone interne della Regione ed un’per rischio idrogeologico per temporali sulle zone costiere. Nello specifico, l’emessa per le zone interne è relativa al possibile verificarsi, principalmente, di fenomeni di esondazione dovuti all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrografico minore, in particolare per i Bacini dell’Aterno, Alto del Sangro e Marsica, a causa di ...

teatrolafenice : ?? Con un po’ di cielo azzurro inizia la nostra giornata tra una marea e una prossima allerta meteo annunciata. Part… - DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in cinque regioni. ?? #allertaGIALLA in 11 regioni. ?????Avviso meteo… -