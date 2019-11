Alioscia Grossi è il primo ballerino di Amici 19 | ma non è un volto nuovo | dove l’abbiamo

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 16 novembre 2019) Per la gioia dei fan, la nuova edizione didi Maria De Filippi è finalmente iniziata. Ci sono volti nuovi ma soprattutto vecchie conoscenze, sia nella classe composta da cantanti e ballerini (quest’anno sono di più del solito: 17 allievi) che nel corpo docenti. La new entry riguarda gli insegnanti di canto: a prendere il posto di Alex Britti arriva infatti Anna Pettinelli, la conduttrice radiofonica che abbiamo conosciuto meglio a Temtpation Island Vip. Anna affianca i ‘veterani’ Stash, il cantante dei The Kolors, e Rudy Zerbi. Nessuna novità, invece, tra i prof di ballo, che restano Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. A proposito di ballo, al pubblico non è sicuramente sfuggito che ilallievo di questa nuova edizione non è un. Si chiama, nome completoStefano, e ha subito conquistato l’ambita maglia. ...

fanpage : Alioscia Grossi, da bambino prodigio a 'Chi ha incastrato Peter Pan' a ballerino di #Amici19 - Notiziedi_it : Chi è Alioscia Grossi? Età, Chi ha incastrato Peter Pan e Instagram del ballerino di Amici 19 - bevidallevene : ALIOSCIA GROSSI HA FATTO CHI HA INCASTRATO PETER PAN VOLO #Amici19 -