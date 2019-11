Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Parla lui

Fonte : lanostratv

(Di sabato 16 novembre 2019)sul trono svela: “Per ora no!” Nell’ultima registrazione diGiulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon, lasciando a bocca asciutta l’altro corteggiatore. Tuttavia in puntata, come riportato dal blog Il Vicolo, il pubblico in studio ha chiesto a gran voce che venga dato il trono a quest’ultimo. E a tal proposito Maria De Filippi ha annunciato che ci avrebbe riflettuto. La conduttrice gli darà o meno questa opportunità? Per ora tutto tace, anche se poche ore faha dichiarato che al momento non ha ricevuto alcuna proposta in tal senso dalla redazione del popolare dating show. Difatti il ragazzo, ad alcune domande ricevute dai fan su instagram su un suo eventuale futuro da, ha risposto seccamente: “Fino ad oggi no…” Una risposta che però ...

