Acqua alta a Venezia | venti di scirocco costanti da 8 giorni e domani torna la super

Venezia - nessuna tregua : previsto nuovo picco Acqua alta. DIRETTA : Il picco in Laguna atteso a mezzogiorno è stato di 105 centimetri, ma le previsioni per domani restano allarmanti (160). Piove su tutta Italia, sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade e auto in panne. A Roma, previsto un nubifragio nelle prossime ore

Acqua alta a Venezia - domani nuovo picco : 160 cm. Brugnaro : «Sarà dura» : Il sindaco di Venezia nominato commissario straordinario all’emergenza: «Nei prossimi giorni ci doteremo di una cabina di regia». Il Patriarcato sospende le messe in Basilica. Il fenomeno dovrebbe diminuire da lunedì

Acqua alta Venezia - Carpani : “60 chiese sott’acqua - mosaici a rischio” : Sono circa 60 le chiese Veneziane finite sott’Acqua nel corso della mareggiata eccezionale di martedì notte. Di queste, “alcune hanno pavimenti straordinari, opere mosaiche che sono le più delicate e che in caso di fiorescenze saline si disgregherebbero in breve tempo“. Lo afferma la sovrintendente ai Beni culturali di Venezia, Manuela Carpani, oggi in conferenza stampa a Ca’Farsetti. Ad ogni modo bisogna considerare “una ...

Acqua alta a Venezia - Carapezza Guttuso : “Cosi’ “incarteremo” San Marco - come a Wimbledon” : “Avete presente la velocità con cui a Wimbledon stendono i teloni sull’erba appena comincia a piovere? Beh, per San Marco stiamo lavorando a qualcosa di simile: squadre addestrate in grado di intervenire tempestivamente in caso di allarme ‘incartando’ colonne e statue con speciali protezioni capaci di ‘filtrare’ l’Acqua“. Il prefetto Fabio Carapezza Guttuso, direttore generale dell’Unità per ...

Ancora allagata la libreria Acqua alta di Venezia : Elisa Sartarelli Stanno già arrivando le prime donazioni di volumi destinati alla libreria Acqua Alta, attualmente Ancora allagata. Intanto si lavora per tornare alla normalità. La libreria Acqua Alta di Venezia rialza la testa dopo l’allagamento. L’Acqua è Ancora presente in questa particolare libreria, che è comunque operativa. Attraverso la pagina Facebook libreria Acqua Alta, dalla libreria si ringraziano tutte le persone che da ...

Domani altra allerta Acqua alta a Venezia : previsti 160 centimetri : Scatta una nuova allerta marea per domenica in Laguna, dove si prevede per le 12:30 un picco di 160 centimetri di acqua alta. Nel frattempo il sindaco Brugnaro è stato nominato commissario straordinario. Approvata inoltre la sospensione dei mutui per un anno.Continua a leggere

Ancora Acqua alta a Venezia - costa il Mose non basta per salvarla : Ancora acqua alta a Venezia. Il Centro Maree comunica che alle ore 11.55 e' previsto un picco di 105 cm, una stima ridotta rispetto ai 115 previsti

L'Acqua alta non dà tregua a Venezia. Sospese le messe a San Marco : Mentre la città dormiva, questa notte, la marea è tornata a inondare Venezia toccando i 115 centimetri. Il bollettino del centro maree, sempre più frequente, scandisce le giornate dei cittadini che, in questi giorni, non hanno mai messo da parte gli stivali per affrontare L'acqua alta. Un fenomeno che non darà tregua nemmeno nel weekend. Il Comune di Venezia, attraverso il suo organo di controllo, ha fatto sapere che il livello ...

Acqua alta a Venezia : “Non basta il Mose - serve prevenzione” : Il Mose “è un’opera che va conclusa al più presto”, ma da solo non basta: “Dobbiamo investire sulla resilienza, la mitigazione del rischio, l’adattamento di questa straordinaria ma fragile città che sta sull’Acqua”. E’ quanto afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista alla Stampa in cui parla anche dell’Ex Ilva: “Lo scudo penale e’ un falso ...

Maltempo Venezia - Baretta : “Colti di sorpresa dalla dimensione dell’Acqua alta” : Rispetto alla grande alluvione del novembre 1966, la differenza con l’oggi e che “allora eravamo impreparati, ora in teoria no”. Lo sostiene in un’intervista al Corriere della Sera Pier Paolo Baretta, Veneziano doc, ex sindacalista a Marghera, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze per il quale ora “siamo stati colti di sorpresa dalla dimensione dell’acqua alta e dalla ...

Maltempo Venezia - previsto peggioramento : domani Acqua alta di 140 cm : A Venezia continua l’emergenza acqua alta, oggi e soprattutto quando è previsto un picco ancora più alto: la marea raggiungerà i 140 cm alle 11:20. Oggi invece si dovrebbe salire fino a 120 cm per le ore 12. Lo conferma il bollettino del Centro Maree aggiornato alle 6:30 di questa mattina. Tutte le scuole, molti uffici e negozi restano chiusi. Oggi in città lagunare è prevista la visita del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...