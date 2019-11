A Milano torna la paura | proiettile a casa Conte | la polizia lo protegge | aperta

LIVE Khimki-Olimpia Milano 55-56 - Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA : i padroni di casa tornano a -1 dopo i primi cinque minuti di terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-56 Arrivano i primi due punti del 3/4 di Shved e Messina deve chiamare time out. 58-56 Bomba di Bertans e il Khimki è avanti per la prima volta dall’8-6. 55-56 2/2 di Booker dalla lunetta, padroni di casa a -1 53-56 Bomba di Booker e il Khimki torna a meno tre. 50-56 Bomba di Jovic in uscita dal time out. 47-56 Due punti per Micov su assist di Rodriguez. 47-54 Bomba del Chacho! Non ...

Previsioni Meteo Milano : sono tornate le nuvole - segno del peggioramento in arrivo. Nubifragi nelle prossime ore : Previsioni Meteo Milano – E’ questione di ore, oramai, l’attuazione del nuovo affondo di un nucleo di aria fredda sub-polare verso il Mediterraneo occidentale. Per le ore centrali di oggi il nucleo sarà sulla Francia e, in serata, la parte più avanzata avrà sfondato sul nostro bacino, attraverso il Golfo del Leone e all’indirizzo delle Baleari. Appena l’aria fredda fra ingresso sul Mediterraneo, si attiveranno ...

Black Friday Amazon : torna il Xmas San Babila a Milano : torna anche quest'anno Amazon Xmas San Babila, l'evento esperenziale che celebra il Black Friday e dà il via allo shopping natalizio. L'evento avrà luogo dal 27 novembre al 1 dicembre in corso Venezia 2 a Milano e sarà ricco di appuntamenti. Ecco in cosa consiste e cosa potete fare nei padiglioni adibiti.Continua a leggere

Previsioni Meteo Milano : breve tregua mite e soleggiata - ma da Venerdì torna il maltempo : Previsioni Meteo Milano – Mattinata all’insegna del tempo asciutto, caratterizzata solo da un po’ di nubi basse e foschie più intense al primo mattino, già in prevalente diradamento in queste ore, con schiarite soleggiate sempre più prevalenti. Fa anche abbastanza freddo, con +6/7°C mediamente di minima, ma anche valori sui +4°C o poco più su qualche quartiere, ora sui +7/8°C. Dunque, fase di tempo migliore, dopo le abbondanti ...

Torna la Music Week : perché Milano è la capitale della musica : Torna la settimana dedicata alla filiera del settore. Che ai piedi del Duomo continua a crescere: boom di pubblico ai concerti e discografia in crescita. La kermesse diventa associazione di scopo

Inter - infortunio Politano : il giocatore è tornato a Milano con le stampelle : Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'Inter si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo Politano. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'ex giocatore del Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Il giocatore nerazzurro è rimasto lo stesso in campo, ...

Previsioni Meteo Milano : tornano nubi e piogge - anche se non significative. Maltempo a seguire [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Dopo il break più soleggiato accorso nella giornata di ieri, si è ripristinato un cielo uggioso, coperto e con ritorno anche della pioggia. Avevamo annunciato che la parentesi stabile sarebbe stata fugace in un contesto che continua a essere fortemente depressionario, con valori barici al suolo intorno ai 996 hpa. Tuttavia, l’instabilità in questa fase e ancora per qualche giorno, non sarà significativa. Una ...

Boxe – Milano si prepara ad un grande evento : a dicembre torna “The Night of Kick and Punch” : Il 14 dicembre a Milano torna “The Night of Kick and Punch: tutto pronto per una nuova serata di grande successo Sabato 14 dicembre il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano ospiterà la decima edizione di “The Night of Kick and Punch” organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, ...

A FieraMilano Rho-Pero torna 'L’Artigiano in Fiera' : Milano, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: 'L’Artigiano in Fiera', la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero più di 3.000 ar

Milano. Il 30 novembre torna il Milan Coffee Festival : Appuntamento da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre 2019 al Superstudio Più di via Tortona con il Milan Coffee

Salvatore Ferragamo torna a sfilare a Milano Moda Uomo : Dopo la sfilata evento dello scorso giugno a Firenze, Salvatore Ferragamo torna nel calendario di Milano Moda Uomo: la Maison presenterà la nuova collezione maschile Autunno/Inverno 2020, con uno show in programma domenica 12 gennaio. Micaela le Divelec Lemmi, Chief Executive Officer, ha commentato: «Dopo alcune stagioni dove l’Uomo e la donna avevano sfilato assieme in un format co-ed, presentare le collezioni ...

Basket - Dino Meneghin : “E’ un onore e privilegio il ritiro della maglia. Messina ha il tutto per far tornare grande Milano in Europa” : Dino Meneghin ha fatto la storia del Basket italiano e dell’Olimpia Milano in particolare. Proprio per questo motivo la società milanese ha deciso di ritirare la maglia di colui che è tuttora uno dei simboli di quella grande Olimpia capace di vincere tutto in Italia ed in Europa. Meneghin è stato intervistato da tuttosport, parlando proprio di questa cerimonia, che ci avverrà il 19 Novembre: “È un onore e un privilegio. Un qualcosa ...

Il Paradiso delle signore - trame dal 28 ottobre al 3 novembre : Ludovica torna a Milano : Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Nicoletta non farà altro che pensare all'appassionato bacio scambiato con Riccardo. Così la donna rimetterà in discussione tutta la sua vita e il suo matrimonio. Successivamente, Nicoletta vorrà far chiarezza nei suoi sentimenti e deciderà di ...