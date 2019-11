18 novembre | lunedì nero delle tasse | versamento Iva e ritenute Irpef

Previsioni astrali di lunedì 18 novembre : buona giornata per Toro - Ariete e Acquario : Le Previsioni zodiacali di lunedì 18 novembre prevedono una giornata molto rosea e positiva per i nati sotto il segno dell'Ariete, che continua a vivere un momento d'oro nella vita di coppia. Inizio settimana positivo anche per i nati sotto l'Acquario e il Toro: due segni zodiacali che in questo periodo daranno una svolta alla loro vita. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): fate attenzione a non trascurare ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 18 novembre 2019 : anticipazioni puntata 5376 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 18 novembre 2019: Sconvolto dall’aggressione subìta da Carla Parisi (Vittoria Schisano), Vittorio (Amato D’Auria) tenta di coinvolgere nella questione Alex (Maria Maurigi)… Mia (Ludovica Nasti) apprende quanto è accaduto al padre… Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) capiscono che il primo impatto di Bianca (Sofia Piccirillo) con la maestra Gagliardi è stato ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019: Donna Francisca intende farsi giustizia da sola e, nonostante sia senza prove, vorrebbe che Severo morisse. Ma Mauricio non è d’accordo con la Montenegro… Gli abitanti di Puente Viejo organizzano una festa per Elsa Laguna… Severo spiega a Carmelo che ha raccolto delle prove che inchiodano Francisca, ma Carmelo non crede che la donna possa aver creato ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di lunedì 18 novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 26 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 18 novembre 2019: Nicoletta (Federica Girardello) è andata via e la sua assenza è molto tangibile, sia al PARADISO DELLE SIGNORE che nel cuore di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker)… Riccardo prova a fare un tentativo in extremis di mettersi in contatto con l’amata Nicoletta… Maria, spinta da Agnese (Antonella Attili), arriva alle selezioni per la nuova ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Decima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Decima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a ...

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2019 : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate in onda la terza settimana del mese di novembre.

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Decima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 11 novembre : la replica de Il Commissario Montalbano senza rivali : Ennesima vittoria de Il Commissario Montalbano che con l’episodio “Il sorriso di Angelica” in replica su Rai1 vince il prime time di lunedì 11 novembre con 4.768.000 telespettatori pari al 21,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 telespettatori pari al 14.1% di share. Sulla terza rete, salgono gli Ascolti delle inchieste di “Report”: ...

Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva di Beautiful su Canale 5 al comando attorno al 18% di share, poi toccata e superata dalla curva verde dei Tg Regionali, mentre la curva di Vieni da me scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share per tutto il pomeriggio. Decollo poi della curva di Canale 5 con Uomini e donne fin verso il 25% di share, mentre la curva dello Sportello di Forum si ferma sotto ail 10% di share, cosi come la ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019 – Ricette e rubriche. : Decima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 11 a ...

Ascolti tv lunedì 11 novembre : boom Trono Over - cresce la d’Urso : Ascolti tv ieri lunedì 11 novembre: trionfo Uomini e Donne Trono Over, chi ha vinto tra Montalbano e Barbara d’Urso È inarrestabile il Trono Over di Uomini e Donne. Il salotto di Maria De Filippi dedicato alle persone più mature continua ad appassionare il pubblico. Ogni puntata viene seguita da oltre tre milioni di telespettatori […] L'articolo Ascolti tv lunedì 11 novembre: boom Trono Over, cresce la d’Urso proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Lunedì 11 novembre 2019. Montalbano 21.2% - D’Urso 14.1%. Stasera Tutto è Possibile chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha conquistato 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.651.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 La Maledizione della prima Luna ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Lunedì 11 novembre 2019. Montalbano 21.2% - la D’Urso 14.1%. Stasera Tutto è Possibile chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica ha conquistato 4.768.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.236.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.651.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 La Maledizione della prima Luna ha catturato l’attenzione di ...