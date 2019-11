Zero Murgia | più Veltroni

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 15 novembre 2019) Non ho letto il nuovo romanzo, un giallo, di Walter, Assassinio a Villa Borghese, e ci sono concrete possibilità che non lo faccia – il tempo è poco e ho ancora indietro metà dei polizieschi milanesi di Scerbanenco. Se pensate che sfoderi la consunta battuta, “non l’ho letto e non mi piace”

