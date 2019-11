X019 | Microsoft stupisce con tre nuovi giochi Xbox Games Studios e molte altre novità

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 15 novembre 2019) in occasione della puntata odierna di Inside, trasmessa in diretta dall’XO19 di Londra,ha annunciato diverse novità, tra cui tredie altri quattro titoli in anteprima mondiale. Di seguito un recap dei principali annunci:in arrivo perGame Pass Sono stati svelati più di 50in arrivo suGame Pass, tra i quali Age of Empires II: Definitive Edition (PC), Age of Wonders: Planetfall (Console, presto per PC), Hearts of Iron IV: Cadet Edition (PC), LEGO: The Ninjago Movie Videogame (Console), RAGE 2 (Console, presto per PC), Remnant: From the Ashes (Console), The Talos Principle (Console & PC) e Tracks: The Train Set Game (Console & PC), disponibili già da oggi. Inoltre, tra i numerosi titoli in arrivo nel corso del ...

infoitscienza : X019, le novità PC e Xbox One dall'evento Microsoft di Londra - VideoGamersITA : X019, le novità PC e Xbox One dall'evento Microsoft di Londra - - zazoomnews : X019: Microsoft presenta West of Dead il nuovo twin-stick shooter realizzato da ex-sviluppatori Lionhead - #X019:… -