X Factor 2019 | i Seawards a Blogo | Prossimo step? Creare qualcosa di nuovo

X Factor 2019 : gli eliminati del quarto live : Alta tensione nell'ultima puntata del talent show di Sky Uno, Seawards eliminati nel ballottaggio finale.

Ascolti X Factor 2019 - cresce il quarto live su Sky Uno : Ascolti X Factor 2019 il quarto live su Sky Uno Ascolti X Factor 2019 – Il quarto live di X Factor che ha visto l’uscita dei Seawords (leggi qui) decisa dai 4 giudici Mara, Sfera, Samuel e Malika e l’esibizione in ologramma 5g di Gianna Nannini, è stata vista da 741 mila spettatori con 3.06%, in leggerissima crescita rispetto alla scorsa settimana (RealityHouse). Impietoso il confronto con lo scorso anno quando raggiunse 1,18 ...

X Factor 2019 - le pagelle musicali del quarto live : Come è andato il quarto live di X Factor 2019? Come le puntate precedenti, dal momento che nemmeno la sua conclusione, che potrebbe spiegarsi come un gioco di strategie, rivela alcun guizzo. La puntata di giovedì 14 novembre, in realtà, è stata decisiva per i concorrenti, in vista della possibilità di presentare un inedito. A proposito di inediti, per motivi oscuri quest'anno molti (da Sofia ai Seawords, compreso ...

X Factor 2019 quarto Live : eliminato - riassunto e replica 14 novembre : X Factor 2019, la quarta puntata dei Live di giovedì 14 novembre: riassunto Il quarto Live di X Factor 2019 di giovedì 14 novembre si è aperto con l’intervento e le esibizioni di Gianna Nannini. Grazie a un ologramma, la cantante è anche apparsa sul palco per duettare con i concorrenti in gara. Ma passiamo […] L'articolo X Factor 2019 quarto Live: eliminato, riassunto e replica 14 novembre proviene da Gossip e Tv.

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l'uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, X Factor 13 arriva al giro di boa di questa stagione. Ma quella di oggi, giovedì 14 novembre alle ore 21.15, per il talent di Sky prodotto da Fremantle, è una puntata davvero decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima settimana

X Factor 2019 - quarto live show : Giordana fa fuori i Seawards : Giordana - X Factor 2019 La gara live di X Factor 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del quarto live show 21.15: Alessandro Cattelan dà il via alla serata e accoglie i quattro giudici, già in ...

X Factor 2019: Sofia canta "Papaoutai" di Stromae. Il video dell'esibizione nel Quarto Live.

X Factor 2019: i Seawords cantano "Feel" un loro inedito. Il video dell'esibizione.

X Factor 2019: Eugenio Campagna canta "Delicate" di Damien Rice. Il video dell'esibizione.

X Factor 2019: I Booda cantano "MILF $" di Fergie. Il video dell'esibizione.

X Factor 2019 eliminato del quarto live: Giordana il primo nome all'ultimo scontro quarto appuntamento con X Factor 2019 in diretta su Sky Uno giovedì 14 novembre dalle 21:15. Dopo la doppia uscita di Marco Saltari e Lorenzo della scorsa settimana, un nuovo eliminato vedrà infrangere il proprio sogno di raggiungere la finale di X Factor. Una serata composta da due manche classiche con 4 esibizioni ciascuna, i due meno votati andranno allo