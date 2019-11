Volo diretto Londra Sydney in 19 ore e 19 minuti Che record

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019)in 19 ore e 19. La compagnia aerea australiana Qantas ha stabilito un nuovodino stop. Si tratta di un nuovo passo nel programma di test che la compagnia sta realizzando sulle tratte long-haul, il lungo raggio tra il continente australe e il resto del mondo. Lo scorso mese è stato effettuato un New York-in 19 ore e 16. Anche nel caso del nuovoè stato utilizzato un Boeing 787 Dreamliner partito dall'aeroporto di Heathrow () giovedì mattina e atterrato aalle 12.30 locali oggi venerdì 15 novembre. Undi 17.800 chilometri laddove il collegamento di linea abituale che fa uno scalo intermedio (stopover) a Singapore impiega due ore in più, tre ore in caso di cambio di aeromobile. Ilspeciale QF7879 è diventato così ilcommerciale dei: sia per la distanza ...

