Vodafone Special Unlimited contro iliad | 50 GB | SMS e chiamate illimitate a 6€

Wind Ricarica Special : costi di ricarica come Tim e Vodafone : Wind si unisce al carrozzone dove già si trovano Tim e Vodafone e introduce i costi di ricarica sui tagli da 5 e 10 euro con ricarica Special . Gli stessi tagli spariscono da alcuni canali come il sito Web dell’operatore arancione. ricarica Special prevede il costo di un euro a (Continua a leggere)L'articolo Wind ricarica Special : costi di ricarica come Tim e Vodafone è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Vodafone Special Minuti 50 GB è proposta a 6 - 99 euro al mese ad alcuni ex clienti : Da alcuni giorni Vodafone propone la sua offerta ricaricabile Vodafone Special Minuti 50GB con Minuti illimitati e 50 GB al prezzo di 6,99 euro al mese se si proviene da alcuni determinati operatori. L’offerta è proposta da alcuni Call Center per gli ex clienti Vodafone che provengono da Iliad, Fastweb, 3 e Operatori Virtuali escluso ho. Mobile. L'articolo Vodafone Special Minuti 50 GB è proposta a 6,99 euro al mese ad alcuni ex clienti ...

A prezzo speciale i Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con Vodafone - fino ad esaurimento scorte : Vodafone si dimostra sempre in grande fermento, anche per quanto riguarda i prezzi dei vari smartphone del suo catalogo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione è in continuo divenire, e quello che vale oggi potrebbe non valere domani, e così via dicendo. Le indicazioni che stiamo per fornirvi sono da ritenersi valide solo per alcuni clienti, ovvero per tutti quelli che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'apposito SMS informativo, ...