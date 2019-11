Vino | Coldiretti | in Lombardia produzione -25% nel 2019 2

Vino : Coldiretti - in Lombardia produzione -25% nel 2019 : Milano, 15 nov. (Adnkronos) - La vendemmia del 2019 in Lombardia si chiude con una flessione del 25% della produzione rispetto all'anno precedente. Ma la qualità del Vino, secondo un primo bilancio della Coldiretti Lombardia, sarà "ottima". A influire sull’andamento della stagione, si spiega dalla C