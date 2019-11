Vigili del fuoco | protesta contro governo | ' Solo promesse | meglio morire che infortunarsi'

Vigili del fuoco - eroi dimenticati : "Anche questo governo ci nega l'Inail. Meglio morire che infortunarsi" : Oggi presidi in molte città italiane e poi scioperi distribuiti su quattro giornate. Nella legge di bilancio mancano risorse per stipendi e organici. Luca, vigile a Verona: "Quando abbiamo un incidente ci paghiamo da soli le prime cure e poi ci troviamo da soli davanti allo...

Maltempo - ancora allerta a Venezia : da martedì sera 500 interventi dei Vigili del fuoco - servizi minimi assicurati dalle farmacie : Sono oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle 21.30 di martedì sera per l’eccezionale acqua alta e Maltempo, che ha coinvolto Venezia e tutta la zona lagunare. ancora 50 le richieste da evadere che riguardano il recupero di natanti e allagamenti vari. Migliaia di confezioni disperse o danneggiate, computer ko e rete elettrica intermittente. Questa la condizione delle farmacie a Venezia, eppure, “nonostante i ...

F1 - nuova direttiva della FIA : attacco alle power unit della Ferrari? I chiarimenti alla Vigilia del GP del Brasile : Il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend a Interlagos, incomincia con una nuova direttiva tecnica stilata dalla FIA (la numero 38/19) che ribadisce che nessun liquido infiammabile proveniente dal sistema ERS o dall’Intercooler può essere utilizzato nelle camere di combustione. Questo chiarimento fa seguito alla celeberrima direttiva 35/19 emessa alla vigilia del GP degli USA e che vincolava ...

Maltempo - nel Sud Italia 1300 interventi dei Vigili del fuoco in 36 ore : Nelle ultime 36 ore sono stati 1300 gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo nel Sud Italia.

Matteo Salvini - ministro degli Interni ombra : incontra i Vigili del fuoco - "la vergogna di questo governo" : Non è più ministro degli Interni da tre mesi, Matteo Salvini, ma continua a muoversi come tale in giro per l'Italia. Il leader della Lega, primo partito dell'opposizione e d'Italia, ben oltre il 30% nei sondaggi, ha incontrato insieme al fidatissimo senatore Stefano Candiani, suo braccio destro ai t

Maltempo : 400 interventi dei Vigili del fuoco a Venezia - oltre 1.600 nelle ultime 48 ore in tutta Italia : Sono 400 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l’emergenza acqua alta a Venezia. oltre al capoluogo, maggiormente colpite le isole di Lido e Pellestrina. Allagamenti anche nei teatri La Fenice e Malibra e nella Basilica di San Marco a Venezia, secondo il profilo Twitter dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro per prosciugamenti e per la messa in sicurezza di imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi, molte delle ...

Palermo : protesta Vigili del fuoco - 15 novembre sit in in prefettura : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Le somme approvate dal Consiglio dei Ministri insufficienti per il rinnovo del contratto, il riconoscimento della categoria di lavoro usurante, la mancata tutela per gli infortuni e malattie professionali da parte dell’Inail e l’equiparazione con gli altri corpi dello

Milano - dodicenne non riesce a togliersi l’anello : intervengono i Vigili del fuoco : Un anello incastrato al dito che non voleva proprio saperne di uscire. Protagonista una dodicenne di Milano, costretta ad andare al pronto soccorso per rimuoverlo. Una volta giunta nell’istituto clinico Città Studi di Milano, nessuno è riuscito a sfilarlo e così è stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno deciso di utilizzare un utensile elettrico per segare l’anello e liberare la mano della ...

Napoli - colpito da infarto alla guida nel traffico della tangenziale : salvato da Polizia stradale e Vigili del fuoco : Un piccolo imprenditore di 66 anni, colpito da infarto nella mattinata di ieri 11 novembre 2019, è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli agenti del compartimento Polizia...

Maltempo Sicilia - crolla la croce dal campanile a Isnello : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Un sincero grazie ai Vigili del fuoco per l’intervento immediato e per la loro professionalità. Sono uomini dello Stato che vanno valorizzati per i pericoli che affrontano ogni giorno. In questo caso con forte vento hanno portato a termine in alta quota un lavoro davvero impegnativo e delicatissimo”. A dirlo è il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, dopo il crollo stamani, per il forte vento, della croce e di parte della ...

Maltempo Matera - al via la conta dei danni : oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : oltre cinquanta gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera a seguito del nubifragio che ha colpito particolarmente la zona del Metapontino dove i danni sono ingenti. A Matera sono in corso gli interventi degli operai del Comune per ripristinare i i luoghi danneggiati dalle alluvioni nel centro storico e nei Sassi. In via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, la pavimentazione in basolato è stata divelta dalla forza ...

Ilva - incidente gravissimo : si buca la caldaia - fiamme alte. "I Vigili del fuoco hanno evitato il peggio" : C'è stato un altro gravissimo incidente nello stabilimento dell'Ilva di Taranto. "Ancora una volta un incidente gravissimo nell'acciaieria due. Una siviera appena uscita dal Convertitore 1 si è bucata svestendo acciaio in fossa, procurando fiamme altissime che raggiungevano le tubazioni del gas. Sol

Nuoto – Simona Quadarella lascia i Vigili del fuoco Fiamme Rosse : Simona Quadarella ha deciso di lasciare il corpo dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse: scelta motivata da ragioni personali, presa già ai Campionati del mondo 2019 a Gwangiu L’ultima gara l’ha disputata al Trofeo Nico Sapio con il lutto al braccio, dedicando la vittoria ai pompieri morti nella tragedia di Alessandria, ma da quest’oggi Simona Quadarella non sarà più parte del Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse. ...