Vieni da me gaffe in diretta per Nicola Pietrangeli

Vieni da Me - Nicola Pietrangeli fa una serie di gaffe : “Mi chiamavano vecchio pedofilo”. Caterina Balivo interviene : L’ex tennista Nicola Pietrangeli è stato ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” dove ha parlato a cuore aperto della sua carriera ma anche della sua vita privata. Nel farlo però, il campione si è lasciato scappare una serie di gaffe che hanno scatenato la polemica sui social. “In Australia, l’equivalente di PlayBoy ci avevano chiesto di posare nudi. Se l’ho fatto? Sei matta? Ci avevano offerto anche dei ...

Nicola Pietrangeli - serie di gaffe a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a intervenire : «Non si può scherzare su questo...» : Nicola Pietrangeli, serie di gaffe a Vieni da me. Caterina Balivo costretta a intervenire. Oggi, il campione, considerato il più grande tennista italiano di sempre, è stato ospite del...

Caterina Balivo - la gaffe imbarazza tutto lo studio di ‘Vieni da me’ : “Ma è morto!” : Nell’ultima puntata andata in onda di ‘Vieni da me’ Caterina Balivo ha ospitato Alessandro Haber. L’attore si è raccontato a 360 gradi nel salotto televisivo della bella conduttrice campana tra carriera e vita privata. “Io da piccolo erano incontenibile – ha raccontato uno dei grandi protagonisti dello show Maledetti amici miei, in onda su Rai 2-, mi hanno espulso da tutte le scuole del Veneto, sia private che pubbliche: ho fatto le medie per ...

Flora Canto : le lacrime a Vieni da Me e la gaffe di Caterina Balivo : Flora Canto in lacrime a Vieni da Me per il messaggio di Brignano. Prima la gaffe di Caterina Balivo: “Tuo marito Enrico”. La reazione dell’attrice Flora Canto, pianti e risate a Vieni da Me. L’attrice, ospite da Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Rai 1, si è raccontata a ruota libera in un’intervista a tratti […] L'articolo Flora Canto: le lacrime a Vieni da Me e la gaffe di Caterina Balivo proviene ...

Caterina Balivo - gaffe a Vieni da Me : interviene Cecilia Rodriguez : Vieni da Me, gaffe di Caterina Balivo: Cecilia Rodriguez senza parole L’intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Vieni da Me è stata molto divertente e allo stesso tempo è stata caratterizzata da numerosi strafalcioni. Caterina Balivo ha fatto una gaffe. Mentre Ignazio Moser stava parlando della sua ex carriera nelle vesti di ciclista su strada, Cecilia ha nominato Francesco, riferendosi chiaramente al padre del suo attuale ...

“Un dramma - momenti terrificanti”. Claudio Lippi - la gaffe senza precedenti a Vieni da me : È successo qualcosa di strano ieri in tv. Protagonisti di questa singolare situazione, Claudio Lippi e Caterina Balivo, in diretta su Rai 1 a Vieni da Me. In studio si parlava di omosessualità e dei vip che hanno fatto coming out, dichiarandola, uscendo allo scoperto. Dunque il discorso è finito su Valerio Scanu: del suo orientamento sessuale si parla da tempo, anche se al riguardo non si è mai sbottonato. Esatto, Valerio Scanu non ha mai fatto ...