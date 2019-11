VIDEO Valentino Rossi | la caduta nelle FP1 del GP Valencia 2019

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

MotoGp – Valentino Rossi quarto in Malesia : il saluto ai tifosi è da brividi [VIDEO] : Valentino Rossi super osannato in Malesia: il saluto del Dottore ai tifosi di Sepang dopo la gara di questa mattina è pazzesco E’ andato in scena questa mattina il Gp della Malesia di MotoGp: sul circuito di Sepang è stato Maverick Vinales a trionfare, ritornando alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno e regalando alla Yamaha una gioia pazzesca. quarto posto invece per Valentino Rossi, che comunque sorride per una gara ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “In questa stagione ho imparato tanto” : Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi GP Malesia MotoGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia MotoGP ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “Ottimo inizio - da vedere il passo gara” : Valentino Rossi ha incominciato bene il weekend riservato al GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Il Dottore ha chiuso le prove libere 2 al terzo posto e guarda con ottimismo a qualifiche e gara anche se c’è ancora tanto da lavorare come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Devo dire che ho completato una buona giornata. Sin dalla mattina ho guidato nella giusta maniera e ...

VIDEO Valentino Rossi e le difficoltà con la gomma nel GP di Malesia : Valentino Rossi ha conquistato il terzo posto nelle prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito a trovare la giusta soluzione sul giro secco a Sepang ma permangono delle criticità sulla simulazione di gara sempre collegabili all’eccessivo surriscaldamento della gomma come ha dichiarato Massimo Meregalli, team principal della Yamaha: “Soffriamo più degli altri nell’utilizzo della ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Valentino Rossi 3° dietro a Dovizioso - show Quartararo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales è piaciuto ...

MotoGp – Le abitudini non cambiano : Francesca Sofia Novello raggiunge il suo Valentino Rossi - cena con vista anche in Malesia [FOTO e VIDEO] : Franceca Sofia Novello in Malesia per supportare Valentino Rossi: la bella modella al fianco del Dottore per il penultimo round della stagione E’ tutto pronto per l’ultimo round del Trittico Asiatico, valido per il penultimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. I piloti si sfideranno sul circuito di Sepang per una nuova sfida appassionante. Per il Gp della Malesia, Valentino Rossi ha voluto con sè la sua Francesca Sofia ...

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

VIDEO Valentino Rossi e una storia lunga 400 GP : a Phillip Island il “Dottore” ha raggiunto una quota importante : Valentino Rossi continua la sua avventura nel Mondiale 2019 di MotoGP. A 40 anni compiuti ormai da qualche tempo, il “Dottore”, pur con tutte le difficoltà del caso, continua a competere ed a Phillip Island (Australia), sede del round di questo weekend, ha raggiunto la fatidica cifra di 400 GP in carriera. Una quota importante quella del campione di Tavullia, che come esempio di longevità continua a stupire. Di seguito il ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Giornata positiva - veloce in entrambe le condizioni” : Valentino Rossi è ottimista dopo le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il Dottore ha chiuso la prima sessione sul bagnato al quarto posto ed è stato settimo nella FP2 sull’asciutto, c’è grande ottimismo da parte del centauro della Yamaha che ha rilasciato confortanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sono stato piuttosto veloce in entrambe le condizioni, ...

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...