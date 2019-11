VIDEO Michele Pirro | la Ducati va a fuoco nelle libere del GP Valencia 2019

Michele Pirro : Ducati a fuoco a Valencia/ VIDEO MotoGp : fiamme e fumo in Fp1 : Michele Pirro: Ducati a fuoco a Valencia, Video MotoGp. fiamme e tanto fumo fuoriusciti dalla Desmosedici durante le Fp1.

Chi l’ha Visto? - il disturbatore Michele Caruso al telefono : «Vaffanc*lo». Sciarelli : «Si deve andare a far curare. Deficiente» – VIDEO : Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Ci risiamo, il disturbatore ’seriale’ Michele Caruso colpisce ancora. Durante la puntata di ieri di Chi l’ha Visto, a Federica Sciarelli viene passata una telefonata di un uomo, che dice di chiamarsi Giuseppe e di avere una segnalazione su Anna, una ragazzina scomparsa di cui il programma si stava occupando. Neanche il tempo di collegarsi con lui e ringraziarlo per essere intervenuto, ...

Federica Sciarelli viene insultata durante Chi l'ha visto da Michele Caruso (VIDEO) : Disavventura in diretta televisiva per Federica Sciarelli. Ieri sera la conduttrice televisiva ha dovuto fare i conti con l'ennesima telefonata in diretta da parte del disturbatore Michele Caruso che ormai da un po' di tempo si 'diverte' a prendere in giro il lavoro della redazione e del gruppo di autori del programma Chi l'ha visto facendo delle finte telefonate. Nello specifico l'uomo interviene sostenendo di aver informazioni importanti sui ...

Michele Caruso manda a quel paese Federica Sciarelli a Chi l'ha visto (VIDEO) : 29 marzo 2017, 23 maggio 2018 e 16 ottobre 2019. E' un appuntamento annuale quello che si ripete a Chi l'ha visto? per Michele Caruso, il disturbatore telefonico che ormai ha intrapreso l'hobby di divertirsi a chiamare qui e là fra tv e radio per lasciare tracce della sua presenza. Federica Sciarelli sembra quasi averci fatto il tarlo su una sua improvvisa comparsa al telefono e l'appuntamento è stato rispettato pure ...

X Factor 2019 : Michele Sette canta “The Blower’s Daughter” (VIDEO) : X Factor 2019: Michele Sette canta “The Blower’s Daughter” e ottiene una standing ovation (VIDEO) Stasera è andata in onda la seconda parte dei Bootcamp su Sky Uno. In questa fase i giudici hanno selezionato i cinque concorrenti che andranno agli Home Visit, l’ultimo step in cui i giudici sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La prima a selezionare è Malika Ayane che ha gli “under uomini”. Davanti a lei si è presentato ...

X Factor 13 Michele Sette canta We Were Raised Under Grey Skies” di JP Cooper e conquista 4 Si (VIDEO) : X Factor 13 Michele Sette da Roma con We Were Raised Under Grey Skies” di JP Cooper Originario della Costa d’Avorio adottato quando aveva solo un mese “ho iniziato nella mia parrocchia”. Michele Sette porta We Were Raised Under Grey Skies” di JP Cooper. “Bravo Michele” la prima reazione di Samuel “Sei sicuro che quella voce usciva da te…non è un playback” dice Sfera Ebbasta “Che ...