VIDEO F1 | GP Brasile 2019 | tempi e risultati FP1 La pioggia disturba il lavoro delle

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : il bilancio della prima sessione di prove libere : Una FP1 particolare quella disputata oggi a Interlagos. Il primo atto del weekend del GP del Brasile 2019 di F1 ha visto tanta pioggia nella prima fase, salvo poi migliorare, fino a che i piloti hanno deciso di montare le gomme da asciutto. Chi ne ha fatto le spese, andando a sbattere, è stato Alexander Albon, dopo aver segnato il miglior tempo. Andiamo ad ascoltare l’analisi della FP1. VIDEO: L’ANALISI della FP1 DEL GP DEL ...

Diretta/ Brasile Argentina - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : Ci prova Firmino : Diretta Brasile Argentina streaming video e tv: risultato live della partita amichevole che le due nazionali giocano a Riyadh, in Arabia Saudita.

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sostituire il motore è stata la giusta decisione” : Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...

VIDEO/ Francia Brasile U17 - risultato finale 2-3 - : vittoria verdeoro in rimonta : Video Francia Brasile U17: risultato finale 2-3, vittoria verdeoro in rimonta nella seconda semifinale dei Mondiali Under 17.

Brasile - tifosi contro il VAR : l’arbitro sospende la partita [FOTO e VIDEO] : Dall’implementazione del VAR nel calcio ci sono state più lamentele che approvazioni da parte dei tifosi. Clamoroso esempio è quello accaduto nel campionato brasiliano durante Fortaleza-Ceará, un derby. Il pubblico locale ha esposto uno striscione contro la tecnologia. “Stop! Basta con il Var”, questo il messaggio della tifoseria. L’arbitro ha sospeso momentaneamente la gara fin quando lo striscione non è stato ...

Diretta Italia Brasile U17/ Streaming VIDEO Rai : quarti Mondiali Under 17 : Diretta Italia Brasile U17 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per i quarti dei Mondiali Under 17.

Vauro vs 'Brasile'/ VIDEO rissa Dritto e rovescio : lettera aperta 'vediamoci fuori..' : rissa in tv a Diritto e rovescio: Vauro contro il neofascista 'er Brasile', 'Sei un fascista di merd*'. lettera aperta del disegnatore su Facebook.

Diretta Italia Brasile/ Risultato finale 0-3 - VIDEO streaming tv : azzurri annientati : Diretta Italia Brasile, Risultato finale 0-3, video streaming tv: si è conclusa la partita fra la selezione verdeoro e gli azzurri, sudamericani sugli scudi

DIRETTA ITALIA BRASILE/ Risultato live 0-2 - streaming tv VIDEO : chiuso il 2° set : DIRETTA ITALIA BRASILE Risultato live 0-2, streaming tv video: altro set in archivio, ancora una volta in favore della selezione sudamericana

Diretta Italia Brasile/ Risultato live 0-1 - streaming VIDEO tv : 20-25 per i verdeoro : Diretta Italia Brasile Risultato live 0-1, streaming video tv: si è chiuso poco fa il primo set della partita di coppa del mondo volley

Diretta Italia Brasile/ Streaming VIDEO tv : gran finale - Coppa del Mondo volley : Diretta Italia Brasile Streaming video tv: orario e risultato live dell'ultima partita degli azzurri alla Coppa del Mondo di volley, oggi 15 ottobre,.

DIRETTA/ Brasile Senegal - risultato 0-0 - VIDEO streaming e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Brasile Senegal streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Singapore.