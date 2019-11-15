romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-11-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsViolento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni - Corriere della Sera
Violento nubifragio a Roma, è caos Un morto. Polemiche e danni Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA Roma NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI NOTEVOLI I DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’USCITA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E USCITA LA PISANA STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PERMANGONO 6 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA Roma NAPOLI TRA SAN VITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’ USCITA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E PIU AVANTI REGISTRIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA LA PISANA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA A1 RomaNAPOLI CODA DI 6 KM PER UN INCIDENTE TRA SANVITTORE E CAIANELLO VERSO NAPOLI SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO USCIRE A CAIANELLO VERSO NAPOLI, E DI USCIRE A SANVITTORE PROVENENDO DA Roma SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E L’ USCITA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E USCITA APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA E TRA L’ USCITA CASSIA E A24 Roma TERAMO RESTIAMO SULL A24 CODE SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE E RACCORDO E PROSEGUENDO VERSO TERAMO SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA E A24 Roma TERAMO SEMPRE SULL A24 Roma-TERAMO CODE GENERATE PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA AL KM 80 TRA LE USCITE TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE ARDEATINA E LA PISANA E PIU AVANTI RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE GENERA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E APPIA ANDIAMO SULL A24 Roma-TERAMO CODE GENERATE PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SU VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE CASTEL RomaNO MENTRE SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA A24 E CASILINA SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE E’ STATO ISTITUITO SENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE Roma MENTRE SU VIA ARDEATINA SI PROCEDE A RILENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BOCCEA E L’OTTAVIA,A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A 24 E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE LA SITUAZIONE E’ IN MIGLIORAMENTO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA E A SEGUIRE TRA FLAMINIA E L’OTTAVIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E PONTINA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA Roma FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E A SEGUIRE TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA AURELIA E PONTINA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA Roma FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASILINA E PONTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A 24 E NOMENTANA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA CASSIA E Roma FIUMICINO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ,CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PRIMI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CON CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio , IN REDAZIONE ALESSIO CONTI CODE PER LAVORI IN A1 FIRENZE Roma ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO VERSO Roma, SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA, PER EFFETTO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DI PRATICA. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ...