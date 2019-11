Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019)15 NOVEMBREORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD CODE SU VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE CASTELNO MENTRE SU VIA AURELIA A CAUSA DELLE INTENSE PRECIPITAZIONI CHE HANNO PROVOCATO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 64+000 E IL 66+800 NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA SITUAZIONE ANALOGA CON CODE SULL’AURELIA BIS AL KM 16+400 NEI PRESSI DI VETRALLA SU VIA APPIA CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE E A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI ALBANO CODE A TRATTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NEI DUE SENSI DISAGI SU VIA TIBURTINA ...

