Verso il Black Friday Expert col Blackout dell’IVA | cosa propongono le offerte

Incendi - California Verso Black out : 11.00 Migliaia di abitazioni sono minacciate dall' Incendi o particolarmente violento nei pressi di Los Angeles, in California , dove le autorità hanno chiesto l'evacuazione di 50.000 persone. L'utility California na PG&E ha inoltre avvertito che potrebbe essere costretta a togliere l'elettricità a milioni di persone nella prossime ore. Con condizioni meteorologiche favorevoli agli Incendi in tutto il Sud dello Stato, Los Angeles è in allerta ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Danilo Fischetti Verso gli All Blacks : “ero sul divano quando è arrivata la chiamata” : Dall’MVP nel Top12 alla Coppa del Mondo di Rugby 2019: il percorso di Danilo Fischetti verso gli All Blacks Giornata di riposo per la Nazionale Italiana Rugby che ha approfittato della giornata libera da impegni sportivi per visitare la citta di Nagoya e recuperare energie in vista del quarto incontro del Girone B alla Rugby World Cup 2019 in calendario sabato 12 ottobre alle 13.45 locali (6.45 italiane) contro gli All Blacks ...