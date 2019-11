Verissimo | Emma Marrone sulla malattia | ' Ho avuto paura e ce l' avrò sempre | ora va meglio'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mancano meno di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di, e sono già tante le anticipazioni che circolano in rete sulle dichiarazioni dei vari ospiti. Come vedremo nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 16 novembre,, per esempio, si confronterà con Silvia Toffanin su svariati argomenti, ma sarà il problema di salute che hapochi mesi fa, a monopolizzare la chiacchierata. La salentina confermerà anche di essere single, usando la sua solita ironia.torna in Tv e parla della: 'Non ho voluto rischiare' Domani, sabato 16 novembre,sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin a: a più di un anno dalla sua ultima apparizione nel programma di Canale 5, la pugliese ci è tornata sia per promuovere il nuovo album che per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Le anticipazioni che circolano sul ...

BITCHYFit : Emma a Verissimo parla della sua malattia e della sua sfera sentimentale | BitchyF - seinegliocchi : RT @AgenziaOpinione: CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * EMMA MARRONE: « Adesso va meglio, ma ho avuto paura » - MarinellaPlati : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @MarroneEmma: 'Adesso va meglio, ma ho avuto paura' #Fortuna -