Venezia…in mutande | la foto che ha fatto sorridere nel dramma e che convince più di Greta

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Niente stivali. Niente pantaloni. Niente di niente. Solo un perizoma, per evitare di rovinare i vestiti nell’acqua alta. E’ quanto si vede in unache sta facendo il giro del web da qualche giorno. Unasimbolo. Un modo in più per far comprendere unstrappando un sorriso. C’è poco da ridere in queste ore a Venezia: l’acqua alta ha distrutto molto, forse troppo. Per le prossime ore l’allerta è ancora alta e i cittadini sanno di essere di nuovo soli, indifesi, senza barriera concrete o morali che siano. Questaè il simbolo del grande umorismo veneziano che resta vivo, che cerca di sopravvivere senza annegare in quel mare che vuole prendersi una delle città più belle del mondo. Unache ha dato adito a meme sui social, a battute di ogni tipo e anche ad articoli ironici. Ma un commento tra tutti fae riflettere: “Come ...

sandroliverani : __'ACQUA ALTA'?!???????__ *QUELLE HONTE,pour l'Italie et Venise !@ WHAT A SHAME, for Italy & Venice !!??????* CzesCiao, S… - EmanueleAnsel : RADIO DEEJAY: Nuda nella Venezia allagata. Lo scatto diventa virale: “Siamo rimasti in mutande”.… - infoitinterno : Donna in mutande a Venezia, l'altro volto dell'acqua alta -