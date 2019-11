Venezia | va dalla mamma per aiutarla con l’acqua alta | uccisi entrambi da esalazioni

Venezia - torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di maltempo : muoiono avvelenati da una fuga di gas : Era tornato a casa dalla madre, nel centro storico di Venezia, nel quartiere San Giuseppe di Castello, perché non voleva lasciarla sola in questi giorni di acqua alta e maltempo. Qui venerdì 15 novembre sono stati trovati morti dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Ad allertare i soccorsi, sono stati i parenti e gli amici che, non sentendoli da ore, si sono preoccupati. Secondo una prima ricostruzione dei militari, a causare la morte della ...

Venezia allagata vista dalla stampa estera : Venezia sotto shock dopo l'inondazione Parigi, 14 nov - (Agenzia Nova) - Gli abitanti di Venezia sono sotto shock a causa della violenta inondazione che in queste ultime ore ha sommerso la città. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde” in un reportage, spiegando che i danni provocati dall'acqua

Dramma a Venezia - la durissima lettera dalla Contessa Dalle Rose : “Siamo lasciati soli” : lettera a firma della Contessa Chiara Modica Donà Dalle Rose: “Venezia, non è una città, non è un villaggio, non è una metropoli né ha mai aspirato ad esserlo. Venezia è una realtà unica al mondo, sospesa nel tempo tra il sogno, l’incantesimo e la storia, è la realizzazione concreta e tangibile di una sola e grande opera d’arte composta, non dimenticatelo mai voi che guadate le immagini sul media, anche dai noi Veneziani, uomini e donne, ...

Maltempo Venezia : turni notturni per difendere San Marco dalla marea : Il Maltempo che sta interessando gran parte d’Italia preoccupa a Venezia, dove in serata è prevista nuovamente alta marea. La procuratoria della Basilica di San Marco di Venezia ha già predisposto turni di guardia fino a tarda notte per difendere la cattedrale, quanto più possibile, dall’eccezionale acqua alta che si sta registrando in queste ore. Già inondato dall’acqua nella tarda mattinata di oggi il nartece, la parte ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla dalla mezzanotte di oggi : In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l’Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla dalla mezzanotte di oggi sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia si prepara al referendum per "staccarsi" dalla terraferma : Ex Ilva a rischio dopo recesso ArcelorMittal Londra, 5 nov - (Agenzia Nova) - Il recesso del gruppo siderurgico indiano ArcelorMittal dal contratto firmato con il governo italiano pone a repentaglio il futuro dell'ex Ilva di Taranto, la più grande acciaieria d'Europa, e i posti di lavoro delle sue m

Basket : i campioni d'Italia della Reyer Venezia sconfitti dalla Happy Casa Brindisi 75-71 : Inizio di stagione spumeggiante per la Happy Casa Brindisi, che nel lunch match odierno, giocato contro i campioni d'Italia della Reyer Venezia, ha avuto la meglio sui lagunari per 75-71, conquistando così la quinta vittoria nel campionato di Serie A, giunto alla nona giornata quest'oggi. La partita si è giocata proprio nel capoluogo di provincia pugliese, al Palapentassuglia, come sempre esaurito in ogni ordine di posto. I biancazzurri di coach ...

Venezia : via libera dalla giunta al contributo di accesso dal primo luglio 2020 : Vnezia, 9 ott. (AdnKronos) – La giunta comunale ha dato il via libera oggi a Ca’ Farsetti alla delibera di Consiglio di modifica del Regolamento comunale ‘per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, con cui si propone di fissare al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore degli adempimenti ...

Venezia : dalla Camera Commercio formazione per le imprese : Venezia, 4 ott. (AdnKronos) – Digital Marketing, Crowfunding, SEO, 4.0, Social Media, Data Analysis, sono termini sempre più comuni nel mondo delle imprese, ma sono ancora molte quelle che non conoscono come sfruttare al massimo le potenzialità del mondo digitale. Per questo la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ritorna dal 9 ottobre con gli appuntamenti di formazione di ‘Eccellenze in digitale”, incontri gratuiti sul ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : nella seconda semifinale Venezia favorita su Brindisi che però avrà dalla sua il pubblico di Bari : Al PalaFlorio di Bari alle 20,30 di stasera andrà in scena la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2019 tra i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia e la Happy Casa Brindisi. I lagunari di coach Walter De Raffaele, vincitori dell’ultimo titolo tricolore in finale su Sassari, sembrano addirittura rinforzati rispetto alla scorsa stagione. E’ vero che non ci saranno più Marquez Haynes e Deron Washington ma è arrivato da Avellino, ...