Venezia | torna a casa dalla madre per non lasciarla sola in questi giorni di maltempo

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Acqua alta Venezia - in Laguna torna il sole. Ma restano i disagi VIDEO : A Venezia è tornato il sole. Dopo due giorni di caos per l’eccezionale Acqua alta (IL LIVEBLOG CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE), giovedì la città si è risvegliata con il bel tempo. Il livello della marea si è fermato a 113 centimetri, grazie proprio alle condizioni favorevoli del meteo e all’assenza di vento. Ora l’onda di marea è in calo. Ma nei prossimi giorni si attende un nuovo peggioramento. Le previsioni Il Centro europeo per le ...

Venezia : tornano i gondolieri sub - domenica immersione notturna in Canal Grande : Dopo il successo dei primi cinque interventi, che hanno consentito il recupero di oltre 2,5 tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo sui fondali dei Canali e rii, i gondolieri sub dell’associazione di categoria gondolieri di Venezia, con il sostegno del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e di tutta l’Amministrazione comunale, si preparano ad immergersi nuovamente, questa volta in notturna. L’appuntamento è per domenica 3 novembre, ...

Maratona Venezia 2019 : Kimtai - Asefa e Cherop grandi favoriti. Torna l’azzurro Ahmed Nasef : Domenica 27 Ottobre alle ore 09:30 prenderà il via la 34esima edizione della Maratona di Venezia. La gara podistica Veneziana che, assieme alla sua 10 Km, vedrà ai nastri di partenza più di 13 mila runners, viene considerata come una delle più belle del Pianeta da autorità internazionali, offrendo ai suoi atleti uno scenario unico al Mondo tra le strade di una delle città più affascinanti in assoluto. Partenza da Stra (VE) nello splendido ...

Mercato Basket – Andrew Goudelock torna in Serie A : l’ex Olimpia Milano firma con Venezia : Andrew Goudelock ritorna in Serie A: l’ex cestista dell’Olimpia Milano si è accordato con l’Umana Reyer Venezia Una nuova stella si aggiunge a quelle già presenti nella Serie A di Basket: nelle ultime ore è diventato ufficiale il ritorno di Andrew Goudelock. La guardia statunitense, già vista in passato nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Olimpia Milano, vestirà la casacca dell’Umana Reyer ...

Innovazione tecnologica - depurazione ed economia circolare : il Festival dell’Acqua di Utilitalia torna a Venezia : Dall’essiccamento dei residui della depurazione all’utilizzo della logica predittiva per contenere i consumi energetici e migliorare la qualità delle acque in uscita dall’impianto, dal trattamento del percolato di discarica fino a una BioPiattaforma che unisce termovalorizzatore e depuratore. Le best practice delle aziende italiane che si occupano del servizio idrico saranno al centro del Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia (la ...