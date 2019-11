Venezia sotto l' acqua alta | toccata quota 154 centimetri Franceschini | «Serve ben altro

Friuli-Venezia Giulia - la Regione a guida leghista va sotto sul referendum voluto da Salvini. Tra gli assenti in Aula anche Zaia : VENEZIA – In una Regione dove la Lega è arrivata al 50 per cento dei voti e dove il governatore Luca Zaia comanda indisturbato da quasi dieci anni, ti aspetteresti che il referendum elettorale di Matteo Salvini venisse approvato a mani basse. Una formalità. E invece la maggioranza di centrodestra ha rimediato una figuraccia senza precedenti, almeno a Venezia. Per un voto la proposta referendaria è stata bocciata. Servivano 26 consensi, ne sono ...