Venezia | sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta Anche a Chioggia | chiuso

Conte al sindaco di Venezia : daremo poteri da commissario : Conte al sindaco di Venezia: Venezia e' una città' ferita, i danni causati dall'acqua alta sono stati ingenti, mi riferisco alle abitazioni, ai negozi

Venezia - allagato il 70% del centroIl sindaco : "Un miliardo di danni" : Solo poche ore di tregua, poi la marea è tornata a salire a Venezia. E con essa, la paura e la tensione tra i cittadini. La sirena è suonata 4 volte (allarme massimo). La quota attuale è a 140 ma per le 11,20 il Centro di monitoraggio ha previsto un picco di 160 centimetri. Segui su affaritaliani.it

Venezia : Conte - ‘al sindaco daremo poteri da commissario - città non è sola’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ora al sindaco daremo poteri da commissario”, Venezia “è una città ferita” ma “non resterà sola”: “il governo farà la sua parte”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in una doppia intervista al Correre della Sera e alla Stampa, nelle quali conferma la convocazione, per il 26 novembre, “di un ‘Comitatone’ interministeriale per la salvaguardia ...

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : attesa marea da 160 centimetri. Conte : “Sindaco sarà il commissario per l’emergenza” : Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella serata di giovedì, lo stato d’emergenza per Venezia e per tutte le altre zone del Veneto colpite dal maltempo che non ha dato tregua negli ultimi giorni. Un provvedimento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro e che ha come scopo iniziale quello di sopperire alle necessità immediate: interventi per la messa in sicurezza per le situazioni d’emergenza. E, parlando al Corriere ...

Sindaco di Venezia : “Tutti corresponsabili”. Mose - arriva il nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

Fi - Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore : “Me lo auguro” : Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro successore di Silvio Berlusconi? Non si tratta di un annuncio, ma di un auspicio, che però arriva dal leader di Forza Italia in persona. Rispondendo alle domande di alcuni cronisti che gli chiedevano se il primo cittadino potesse essere il suo successore, Berlusconi ha detto: "Me lo auguro, perché è un imprenditore, è il sindaco di una città bellissima come Venezia e un uomo di sport".Continua a leggere

Venezia - Bettin (Verdi) : “Sindaco Brugnaro? Dice chiacchiere sul ‘global warming’. Vuole solo più soldi per un’opera sbagliata come il Mose” : “Il sindaco di Venezia Brugnaro evoca il problema del cambiamento climatico? Benvenuto tra coloro che si svegliano adesso e che ci raggiungono laddove noi siamo da qualche decennio. La verità è che lui e altri politici vorrebbero utilizzare l’argomento del global warming sul quale si sono svegliati oggi per spingere verso la conclusione del Mose. Sono tutte chiacchiere”. E’ il j’accuse di Gianfranco Bettin, ex consigliere della Regione Veneto ed ...

Venezia : ex-sindaco Costa - ‘come Ilva - problemi lasciati marcire e ora disastro’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Paolo Costa è in treno e sta tornando a casa, a Venezia. Ho visto nello smartphone i video e le foto mandate dai figli. “Un disastro, un disastro. Barche in strada, vaporetti sopra le banchine…”. Costa è stato ministro con Romano Prodi, eurodeputato e sindaco di Venezia dal 2000 al 2005. E da Veneziano parla così all’Adnkronos: “Il 4 novembre del ’66 nessuno poteva ...

Alta marea record - Venezia sott’acqua. Il sindaco : “Centinaia di milioni di danni” : Notte drammatica a Venezia: Alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha invaso case, alberghi, non si escludono danni alla basilica di San Marco. ...

Acqua alta record a Venezia : 2 morti - San Marco devastata. Il sindaco : «In gioco il futuro della città». Conte in arrivo : Acqua alta record a Venezia, sommersa ieri dalla marea a 187 centimetri (mai così dal 1966) mentre oggi il livello del mare si è assestato a quota 144 ed in serata è previsto a...

