Venezia | nuovo picco d’acqua alta | attesa marea da 160 centimetri Conte | “Sindaco sarà

Venezia - suonano le sirene : nuovo picco di marea atteso alle 11.20 : Torna la paura a Venezia dove peggiora la previsione di marea per stamani. La stima di acqua alta è stata rivista al rialzo dai 150 centimetri precedenti a 160 cm sul medio mare, alle 11.20....

Sindaco di Venezia : “Tutti corresponsabili”. Mose - arriva il nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...

Mose Venezia : chi è Elisabetta Spitz - nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, romana, classe '53, è il nuovo commissario straordinario per il Mose (COS'E'). A dirlo, a Radio Capital, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. L'indicazione arriva dopo la marea record che ha colpito la città la notte del 12 novembre, causando gravi danni e una vittima, e in risposta alle conseguenti critiche mosse al sistema di paratie ideato per proteggere Venezia dall’acqua alta. I ...

Acqua alta a Venezia : domani nuovo picco di marea [DATI e DETTAGLI] : “Raggiunta alle 10.45 una punta massima di 113 cm. domani, 15 novembre, alle 11.20 nuovo picco di 145 cm“: lo rende noto il Centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione Civile – Direzione polizia locale del Comune di Venezia sottolineando che “il massimo di 113 cm” è stato raggiunto “a Punta della Salute Canal Grande e di 117cm in mare e a Chioggia città“. Per domani il Centro prevede ...

A Venezia acqua alta record - oggi nuovo picco. Una vittima. DIRETTA : Ieri marea a 187cm nella Laguna, con danni ingenti in città e dentro San Marco. Il nuovo picco della mattinata è stato inferiore ai 160cm. Il sindaco Brugnaro ha chiesto lo stato di calamità. Sulle Dolomiti, caos e disagi per neve. Scuole chiuse in 11 comuni vesuviani

Venezia, 13 nov. (Adnkronos) – Il Centro Maree di Venezia ha comunicato ora che il picco di marea delle 10.30 è risultato inferiore ai 150 centimetri previsti. Il livello della marea registrato a Punta della Salute è di 138 centimetri.

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Atteso nuovo picco in mattinata - il sindaco Brugnaro chiede stato di crisi – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 -, con raffiche di vento a cento chilometri orari, e questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono delle sirene d’allarme per un nuovo picco di 160 centimetri previsto in mattinata, intorno alle 10.30. Proprio la mareggiata ha causato la morte di un uomo di 78 ...