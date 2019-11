Venezia | nuovo picco d’acqua alta | 154 centimetri Sommerso il 70% del centro | San Marco

Nuovo picco di marea a Venezia. Piazza San Marco è inagibile : Solo poche ore di tregua, poi la marea è tornata a salire a Venezia. E con essa, la paura e la tensione tra i cittadini. La sirena è suonata 4 volte (allarme massimo). Per le 11,20 il Centro di monitoraggio aveva previsto un picco di 160 centimetri e l'eccezionale marea si è fermata a 154 centimentri, poco meno di quanto previsto. Il picco è stato raggiunto, in base alla centralina del Centro maree alla Punta della Salute, ...

Venezia - atteso nuovo picco marea : chiusa piazza San Marco : Venezia, 15 nov. (Adnkronos) – dove un nuovo picco di marea alle 11.20 dovrebbe toccare i 160 cm. La previsione è peggiorata di ora in ora (fino a poco fa si parlava di 150 cm e ieri sera di 145), ma ieri in ogni caso era già stato stabilito che .Dopo un giorno di tregua, piazza San Marco è di nuovo allagata, i pochi visitatori si accalcano sulle passerelle sospese sull’acqua che sale sempre di più. Le prime sirene di allarme ...

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : attesa marea da 160 centimetri. Conte : “Sindaco sarà il commissario per l’emergenza” : Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella serata di giovedì, lo stato d’emergenza per Venezia e per tutte le altre zone del Veneto colpite dal maltempo che non ha dato tregua negli ultimi giorni. Un provvedimento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro e che ha come scopo iniziale quello di sopperire alle necessità immediate: interventi per la messa in sicurezza per le situazioni d’emergenza. E, parlando al Corriere ...

Sindaco di Venezia : “Tutti corresponsabili”. Mose - arriva il nuovo commissario straordinario : Elisabetta Spitz, classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini ed ex direttore generale dell'Agenzia del Demanio, e' il nuovo commissario straordinario per il Mose. L'indicazione della sua nomina e' arrivata oggi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Dopo la marea che ha colpito e messo in ginocchio il 12 novembre la citta' di Venezia, si contano i danni a monumenti abitazioni e alberghi e intanto si ...