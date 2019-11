Venezia | ministro Fraccaro | “Ricorreremo ai satelliti per monitorare i campanili”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Il Governo segue con la massima attenzione la situazione die intende affrontarla in maniera organica. La priorita’ ora e’ gestire i rischi piu’ imminenti a livello di cedimento delle strutture snelle maggiormente vulnerabili, quali i campanili. Per questo, d’intesa con il Mibact, stiamo lavorando ad un sistema di monitoraggio satellitare attraverso la rete Cosmo SkyMed in grado di fornire i necessari warning sulle strutture potenzialmente instabili“. E’ quanto riferito dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche dello spazio Riccardo, a margine della riunione del Comitato interministeriale con il Ministero dei Beni culturali, la Protezione Civile, l’Agenzia Spaziale Italiana e il Dipartimento Casa Italia. “Il movimento dei campanili – aggiunge – rischia di peggiorare con ...

LuigiBrugnaro : Grazie al Ministro @dariofrance che ci ha raggiunto a Ca'Farsetti. Con lui mi sono confrontato sull'emergenza di… - _MiBACT : #Venezia, il ministro @dariofrance: «È emergenza, tecnici #Mibact e @_Carabinieri_ tutela patrimonio da subito al l… - comunevenezia : #AcquaAlta #Venezia Il sindaco @LuigiBrugnaro in sopralluogo con il ministro @dariofrance per le calli della città… -