Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Otto e mezzo - Massimo Cacciari e la lezione in diretta su Venezia alla sinistra e M5s : "Cosa si deve fare ora" : Da Massimo Cacciari una lezione in diretta a Luca Casarini, M5s e no-Mose. A Otto e mezzo si parla dell'alluvione che ha messo in ginocchio Venezia e in collegamento c'è il filosofo ex sindaco della perla della Laguna, simpatie di centrosinistra ma decisamente autonomo nelle posizioni, tanto da fini

Venezia : M5S - subito risorse - cambiamento clima non è sciocchezza : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Cosa deve ancora accadere affinchè capiamo tutti che così non si può andare avanti? Ieri in poche ore Venezia è stata devastata dalla marea, spinta da venti mai visti prima. Davvero vogliamo continuare a dirci che quella dei cambiamenti climatici è una sciocchezza, racco

Venezia : M5S - subito risorse - cambiamento clima non è sciocchezza : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Cosa deve ancora accadere affinchè capiamo tutti che così non si può andare avanti? Ieri in poche ore Venezia è stata devastata dalla marea, spinta da venti mai visti prima. Davvero vogliamo continuare a dirci che quella dei cambiamenti climatici è una sciocchezza, raccontata da ambientalisti esaltati? Eppure sono i dati scientifici, le elaborazioni matematiche a dirci che senza un’inversione ...

Mose Venezia - M5S attacca : opera inutile ma ormai va completata : Mentre Venezia è alle prese con una acqua alta eccezionale che ha già causato due morti e danni tanto ingenti da essere definiti dal governatore del Veneto Luca...

Venezia - "danni irreparabili" alla Basilica di San Marco. E il M5s incolpa il climate change : Per il patriarca Francesco Moraglia serve un intervento straordinario del governo. Il ministro Franceschini segue passo...

Ambiente : M5S - Venezia diventi punto di riferimento europeo : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Un progetto che fa di Venezia il centro del cambiamento a livello europeo. Il cambio di passo sui temi dell'Ambiente è ormai ineludibile, anche il Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli l’ha detto in modo chiaro: la tutela dell'Ambiente deve essere il nuovo par

Venezia : M5S - su separazione di Mestre la parola deve andare ai cittadini (2) : (AdnKronos) – ‘Lui e Zaia hanno fatto di tutto per tappare la bocca ai cittadini, più di 10mila persone hanno chiesto un referendum e finalmente potranno esprimersi. – prosegue l’ex candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti – Un gruppo di indomiti cittadini ha avuto la meglio contro la Regione che ha provato a bloccare questo percorso di democrazia. Questa sentenza è il simbolo dei Veneziani ...