Venezia | la marea ha toccato 154 cm Sospesi i vaporetti sul Canal Grande

Venezia - alta marea eccezionale. Aperto un conto corrente per le donazioni dall'Italia e dall'estero : Il sindaco Brugnaro: " Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere"

Comune Venezia : fake su picchi di marea : 13.20 Il Comune di Venezia mette in guardia da messaggi virali sui social su presunte previsioni allarmistiche di picchi di marea . "Contenuti completamente privi di fondamento", scrive l'amministrazione comunale, che "invita a informarsi solo attraverso canali ufficiali". Si valuta anche la possibilità di inoltrare denunce per procurato allarme.

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...