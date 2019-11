Venezia | governatore Zaia | "Danni per centinaia di milioni di euro"

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Guardarecosì è inquietante, drammatico. È come vedere una persona di famiglia che sta male”. A parlare è ilLuca. Arrivato a Piazza San Marco (chiusa per decisione del sindaco Luigi Brugnaro), il presidente della Regione Veneto quantifica i danni dell’acqua alta nella città lagunare. “Posso dire per l’esperienza commissariale che ho con due eventi calamitosi, l’alluvione del 2010 e la tempesta di Vaia l’anno scorso, che ci sono decine dididi euro di danni”.: "Bisogna stare a fianco dei veneti" “C’è la necessita” ha aggiunto“che il Governo, che ha recepito la mia richiesta di dichiarazione dello stato di crisi, provveda a stanziare copiosamente risorse per far fronte alle necessità deini. Bisogna stare al loro fianco perché hanno subito una ferita profondissima”. E risponde a chi, sui social, nelle ultime ore si ...

